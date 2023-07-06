https://ria.ru/20230706/kontakty-1882551210.html

Шойгу призвал наращивать контакты с Вьетнамом

Шойгу призвал наращивать контакты с Вьетнамом - РИА Новости, 06.07.2023

Шойгу призвал наращивать контакты с Вьетнамом

России и Вьетнаму нужно наращивать межведомственные контакты и искать новые направления сотрудничества, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:37

2023-07-06T12:37

2023-07-06T12:37

сергей шойгу

военно-медицинская академия имени кирова

россия

вьетнам

ханой

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. России и Вьетнаму нужно наращивать межведомственные контакты и искать новые направления сотрудничества, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Убеждены в необходимости наращивания очных межведомственных контактов для укрепления связей и поиска новых перспективных направлений сотрудничества. С большим вниманием относимся к совместной работе в многосторонних форматах, в первую очередь на площадке "СМОА плюс". Заинтересованы в развитии и укреплении таких связей", - сказал он на рабочей встрече с замминистра национальной обороны Вьетнама Суан Тиен Хоангом. Министр обороны РФ отметил, что Вьетнам был и остается надежным союзником, а также ключевым партнером РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Активизация российско-вьетнамского взаимодействия, по его словам, отвечает коренным интересам двух государств, а Россия всегда открыта "для честного диалога по любым взаимовыгодным темам и вопросам". Российский министр поблагодарил вьетнамского военачальника за предложение встретиться и обсудить состояние и перспективы развития сотрудничества, в том числе в военной области. Он также выразил благодарность Хоангу за личное участие в торжественном приеме, организованном 9 июня посольством РФ в Ханое по случаю Дня России. Вьетнамский замминистра в ответ назвал взаимодействие военных ведомств ярким примером сотрудничества между двумя странами, история которого насчитывает более 70 лет. "Несмотря на то, с какими трудностями Россия сталкивается, Вьетнам всегда поддерживает Россию. Мы всегда настроены на то, чтобы повышать и развивать наше сотрудничество, взаимодействие по всем сферам сотрудничества в рамках военного и военно-технического сотрудничества", - сказал Хоанг. Ранее в этот же день состоялся стратегический диалог с участием начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-лейтенанта Александра Кшимовского, на котором обсуждались актуальные вопросы многопланового российско-вьетнамского взаимодействия, в том числе военного и военно-технического сотрудничества. Стороны подтвердили обоюдную "заинтересованность в активизации военно-делегационного обмена по линии видов вооруженных сил", а также констатировали "последовательное наращивание связей в образовательной сфере". По итогам стратегического диалога был подписан меморандум о сотрудничестве между Военно-медицинской академией имени Кирова и Военно-медицинской академией Минобороны Вьетнама.

https://ria.ru/20230522/memorandum-1873432943.html

https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779461242.html

https://ria.ru/20230630/vetnam-1881443439.html

россия

вьетнам

ханой

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сергей шойгу, военно-медицинская академия имени кирова, россия, вьетнам, ханой