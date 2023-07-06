https://ria.ru/20230706/investproekty-1882611488.html

Руденя: в Тверской области реализуется более 80 инвестпроектов

Руденя: в Тверской области реализуется более 80 инвестпроектов - РИА Новости, 06.07.2023

Руденя: в Тверской области реализуется более 80 инвестпроектов

Более 80 инвестпроектов на общую сумму 200 миллиардов рублей реализуется в Тверской области; в итоге это поможет создать более 24 тысяч рабочих мест, сообщает... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:54

2023-07-06T15:54

2023-07-06T15:54

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 6 июл — РИА Новости. Более 80 инвестпроектов на общую сумму 200 миллиардов рублей реализуется в Тверской области; в итоге это поможет создать более 24 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства. В 2022 году в Тверской области завершена реализация 11 проектов с объемом инвестиций порядка 28 миллиарда рублей и созданием 1580 новых рабочих мест, говорится в сообщении. "Тверская область в прошлом году вопреки санкционному давлению реализовала инвестиционных проектов в полтора раза больше, чем в 2021 году, а объем вложенных в них средств увеличился в четыре раза. Это также важно с точки зрения демографии. Молодежи интересно трудоустраиваться на новые, современные рабочие места, созданные по результатам модернизации действующих или создания в регионе новых производств", – привели в пресс-службе слова главы региона Игоря Рудени. Новые договоренности были достигнуты в июне на Петербургском международном экономическом форуме с ООО "Метавр", ООО "ТрансТехно", "Аквариусом", ООО "Герс Технолоджи", АО "Газпром Шельфпроект", АО "Новая сервисная компания" и другими компаниями. Девять проектов по итогам ПМЭФ-2022 находятся в стадии реализации. В Верхневолжье активно развиваются и создаются промышленные парки и особые экономические зоны, отметили в пресс-службе. На площадках "Боровлево", "Боровлево-2", развивающегося парка "Боровлево-3" реализуются проекты по выпуску продукции для нефтяной и газовой отраслей, оборудования для пожаротушения, бумажной упаковки, подшипников, стройматериалов, стеллажей, кофе и др. В "Раслово" – по производству фасадов, подшипников, строительной химии. Принято решение о строительстве здесь второй очереди логистического комплекса по хранению автомобильных запчастей АО "ТК "Альфа". В Кимрах создан инновационно-промышленный парк "Савеловский". В этом году планируется запустить высокотехнологичное производство синтетических алмазов. Проектируется особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Эммаусс", заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221117/zavod-1832143101.html

тверская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область