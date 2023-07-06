https://ria.ru/20230706/investproekty-1882611488.html
Руденя: в Тверской области реализуется более 80 инвестпроектов
Руденя: в Тверской области реализуется более 80 инвестпроектов - РИА Новости, 06.07.2023
Руденя: в Тверской области реализуется более 80 инвестпроектов
Более 80 инвестпроектов на общую сумму 200 миллиардов рублей реализуется в Тверской области; в итоге это поможет создать более 24 тысяч рабочих мест, сообщает... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:54
2023-07-06T15:54
2023-07-06T15:54
тверская область
игорь руденя
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882610071_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_8c52f805ee623f1b4feecc8337ce4759.jpg
ТВЕРЬ, 6 июл — РИА Новости. Более 80 инвестпроектов на общую сумму 200 миллиардов рублей реализуется в Тверской области; в итоге это поможет создать более 24 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства. В 2022 году в Тверской области завершена реализация 11 проектов с объемом инвестиций порядка 28 миллиарда рублей и созданием 1580 новых рабочих мест, говорится в сообщении. "Тверская область в прошлом году вопреки санкционному давлению реализовала инвестиционных проектов в полтора раза больше, чем в 2021 году, а объем вложенных в них средств увеличился в четыре раза. Это также важно с точки зрения демографии. Молодежи интересно трудоустраиваться на новые, современные рабочие места, созданные по результатам модернизации действующих или создания в регионе новых производств", – привели в пресс-службе слова главы региона Игоря Рудени. Новые договоренности были достигнуты в июне на Петербургском международном экономическом форуме с ООО "Метавр", ООО "ТрансТехно", "Аквариусом", ООО "Герс Технолоджи", АО "Газпром Шельфпроект", АО "Новая сервисная компания" и другими компаниями. Девять проектов по итогам ПМЭФ-2022 находятся в стадии реализации. В Верхневолжье активно развиваются и создаются промышленные парки и особые экономические зоны, отметили в пресс-службе. На площадках "Боровлево", "Боровлево-2", развивающегося парка "Боровлево-3" реализуются проекты по выпуску продукции для нефтяной и газовой отраслей, оборудования для пожаротушения, бумажной упаковки, подшипников, стройматериалов, стеллажей, кофе и др. В "Раслово" – по производству фасадов, подшипников, строительной химии. Принято решение о строительстве здесь второй очереди логистического комплекса по хранению автомобильных запчастей АО "ТК "Альфа". В Кимрах создан инновационно-промышленный парк "Савеловский". В этом году планируется запустить высокотехнологичное производство синтетических алмазов. Проектируется особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Эммаусс", заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221117/zavod-1832143101.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882610071_128:0:1835:1280_1920x0_80_0_0_39ac9cb78226f6b7a7d3ac96aada0be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
ТВЕРЬ, 6 июл — РИА Новости. Более 80 инвестпроектов на общую сумму 200 миллиардов рублей реализуется в Тверской области; в итоге это поможет создать более 24 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 2022 году в Тверской области завершена реализация 11 проектов с объемом инвестиций порядка 28 миллиарда рублей и созданием 1580 новых рабочих мест, говорится в сообщении.
"Тверская область в прошлом году вопреки санкционному давлению реализовала инвестиционных проектов в полтора раза больше, чем в 2021 году, а объем вложенных в них средств увеличился в четыре раза. Это также важно с точки зрения демографии. Молодежи интересно трудоустраиваться на новые, современные рабочие места, созданные по результатам модернизации действующих или создания в регионе новых производств", – привели в пресс-службе слова главы региона Игоря Рудени
.
Новые договоренности были достигнуты в июне на Петербургском международном экономическом форуме с ООО "Метавр", ООО "ТрансТехно", "Аквариусом", ООО "Герс Технолоджи", АО "Газпром Шельфпроект", АО "Новая сервисная компания" и другими компаниями. Девять проектов по итогам ПМЭФ-2022 находятся в стадии реализации.
В Верхневолжье активно развиваются и создаются промышленные парки и особые экономические зоны, отметили в пресс-службе.
Завод в тверской промзоне "Боровлево" запустят в I квартале 2023 года
На площадках "Боровлево", "Боровлево-2", развивающегося парка "Боровлево-3" реализуются проекты по выпуску продукции для нефтяной и газовой отраслей, оборудования для пожаротушения, бумажной упаковки, подшипников, стройматериалов, стеллажей, кофе и др. В "Раслово" – по производству фасадов, подшипников, строительной химии. Принято решение о строительстве здесь второй очереди логистического комплекса по хранению автомобильных запчастей АО "ТК "Альфа".
В Кимрах
создан инновационно-промышленный парк "Савеловский". В этом году планируется запустить высокотехнологичное производство синтетических алмазов.
Проектируется особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Эммаусс", заключили в пресс-службе.