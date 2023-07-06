https://ria.ru/20230706/geopolitika-1882461728.html

Первые стали последними: падение доверия к власти стало необратимым

Первые стали последними: падение доверия к власти стало необратимым - РИА Новости, 06.07.2023

Первые стали последними: падение доверия к власти стало необратимым

Никто не будет спорить с тем, что в последние годы коллективный Запад превращается в "США и их "шестерки". Не в том смысле, что интересы и позиция Европы стали... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T08:00

2023-07-06T08:00

2023-07-06T08:05

аналитика

великобритания

европа

вашингтон (штат)

партия независимости соединенного королевства

в мире

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Никто не будет спорить с тем, что в последние годы коллективный Запад превращается в "США и их "шестерки". Не в том смысле, что интересы и позиция Европы стали больше совпадать с американскими, а в том, что зависимость стран Старого Света от Вашингтона выросла. Даже не просто от Вашингтона, а от англосаксов, то есть Штатов и Великобритании, точнее их элит, имеющих глобальные амбиции. Лидирующее положение англосаксов не вызывает сомнений — а вот как быть с их устойчивостью? Даже не с устойчивостью их глобальных позиций, а с устойчивостью внутриполитической?Несколько лет назад Brexit и победа Трампа показали как раскол англосаксонских обществ, так и нарастание там (особенно в Штатах) поляризации и противостояния. Потом ситуация вроде бы стала чуть стабилизироваться — по крайней мере, не ухудшаться, а вот в европейских странах, наоборот, усилился рост недоверия к политическим элитам (рост популярности антисистемных Ле Пен и Земмура во Франции, "Альтернативы" в Германии, приход к власти в Италии правительства Мелони). Это тенденция последнего года — и на падении доверия сказалась, конечно, и позиция европейских правительств по Украине, их следование англосаксонской линии на жесткую конфронтацию с Россией. Но стали ли устойчивее США и Великобритания? Если смотреть на опросы общественного мнения, то ситуация вырисовывается очень тревожная для англосаксов.Gallup опубликовал данные по уровню доверия к властям стран "Большой семерки" — и выяснилось, что в США и Великобритании он самый низкий: только 31 процент американцев и 33 процента британцев доверяют своим правительствам. Эти цифры еще более показательны при сравнении их с прошлыми опросами — в 2006-м Штаты и Британия, наоборот, возглавляли рейтинг: 56 процентов американцев и 49 англичан одобряли работу власти. Чем объясняется катастрофический обвал?Конечно, можно попытаться найти ему выгодное для англосаксов объяснение — мол, это все сезонные колебания. Вот в 2020-м (во времена Трампа) доверие к правительству было на уровне 46 процентов, да и в Великобритании еще в 2021-м (у Джонсона) цифры были на уровне 61. Власть поменялась, вот и рейтинги вниз — потом все восстановится.Тем более что в Европе наблюдается странная тенденция — по сравнению с 2006-м доверие только выросло. В Франции с 32 до 40, в Италии с 24 до 41, а в Германии вообще с 32 до 61! То есть европейская власть стала пользоваться большей симпатией избирателей. Но ведь это противоречит тому, что мы видим на улицах Парижа и в германских опросах? Однако никакого противоречия тут нет. Gallup проводил свое исследование в прошлом году, так что цифры и по Европе, и по англосаксонским странам уже устарели, сейчас и у Макрона, и у Шольца рейтинг заметно ниже. А Байдену и Сунаку так и не удалось поднять уровень доверия — оно продолжает снижаться, и нет сомнений в том, что цифры 2023-го будут еще хуже и так позорного уровня прошлого года.К тому же в обеих странах приближаются выборы 2024 года, на которых ситуация складывается очень плохо не просто для правящих партий, но и для элит в целом. В Штатах увеличиваются шансы на реванш антиэлитного Трампа, а в Великобритании боятся не просто провала консерваторов и замены их вполне системными лейбористами, а большого успеха партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджела Фаража, бывшего лидера Партии независимости Соединенного Королевства, единственной силы, агитировавшей за Brexit. То есть обе страны сейчас вступают в период усиления турбулентности и внутриполитической поляризации — и дальнейшего падения доверия к власти.То, что падение доверия к властям в англосаксонских странах приобрело устойчивый характер и является лишь частью общего кризиса, подтверждают и данные других опросов — например, об отношении к стране в целом. Тот же Gallup на днях опубликовал результаты ответа на вопрос "гордитесь ли вы Америкой?" — и по сравнению с прошлым годом на один процент выросло число тех, кто "чрезвычайно гордятся тем, что они американцы". Таких 39 процентов — достаточно много? Но в начале века таких было 55 процентов, а в 2004-м даже 70. Последние пять лет цифры постоянно падали — так что нынешний процентный рост ничего не компенсирует.И самое интересное — чрезвычайно гордятся американским гражданством вовсе не сторонники Байдена. Среди демократов таких всего 29 процентов, а гордость испытывают республиканцы-трамписты (около 60 процентов). То есть те, кто категорически не доверяет ни нынешней администрации, ни "вашингтонскому болоту" в целом. Получается удивительное сочетание — рост недоверия к власти при гордости быть гражданином своей страны. Хотя что тут удивительного? Это те люди, которые хотят изменить не просто власть, но и принципы ее формирования — проголосовав за Трампа (или за Фараджа в Великобритании). Их настрой угрожает в первую очередь стабильности элит — которые не собираются без боя сдавать свои многовековые позиции.Раскол в любом случае будет нарастать, а внутреннее противостояние обостряться — и независимо от его исхода неизбежно приведет к ослаблению глобальных позиций англосаксонских претендентов на мировую гегемонию.

https://radiosputnik.ria.ru/20230522/bayden-1873475622.html

https://ria.ru/20230616/ukraina-1878740722.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230625/ssha-1880358335.html

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европа

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аналитика, великобритания, европа, вашингтон (штат), партия независимости соединенного королевства, в мире