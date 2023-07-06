https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882554931.html
Французский полицейский заявил, что стрелял в подростка из-за угрозы жизни
Французский полицейский заявил, что стрелял в подростка из-за угрозы жизни - РИА Новости, 06.07.2023
Французский полицейский заявил, что стрелял в подростка из-за угрозы жизни
Французский полицейский выстрелил в подростка во время проверки в Нантере, опасаясь за свою жизнь, сообщила газета Parisien, со ссылкой на копию допроса... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:50
2023-07-06T12:50
2023-07-06T16:15
в мире
париж
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 6 июл — РИА Новости. Французский полицейский выстрелил в подростка во время проверки в Нантере, опасаясь за свою жизнь, сообщила газета Parisien, со ссылкой на копию допроса задержанного силовика."Флориан М. (имя задержанного полицейского. — Прим. ред.) утверждает, что чувствовал себя загнанным в угол, зажатым между автомобилем "Мерседес" и низкой стеной позади него", — говорится в публикации.Вскрытие подтвердило, что подросток скончался от единственного выстрела, сделанного полицейским. Пуля, пробив лобовое стекло и запястье, попала юноше в грудь.На допросе полицейский заявил, что во время проверки автомобиль немного задел его. Кроме того, подросток, находившийся за рулем, включал передний и задний ход машины, пытаясь уехать. Однако, как уточняет газета, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, эти показания не подтверждаются.В то же время на видео слышно, как в адрес силовика доносится крик "прочь с дороги". Голос, по предварительным оценкам, принадлежит водителю. В качестве еще одной причины, которая привела к выстрелу, задержанный назвал угрозу жизни своего напарника. В момент инцидента второй полицейский через боковое стекло наклонился в салон и попытался выключить зажигание автомобиля, а также вразумить подростка."Думая, что тело коллеги все еще находится в салоне мерседеса, он опасался, что подросток при побеге потащит его с собой", — говорится в статье.Коллега задержанного также подтвердил, что испытывал угрозу быть прижатым автомобилем к стене, но заявил, что водитель все же заглушил мотор автомобиля. В то же время напарник рассказал, что подросток "быстро положил руки на руль и переключил коробку передач". Оправданность выстрела второй полицейский не комментирует, так как его внимание было сосредоточено на задерживаемом и момента стрельбы он не видел. Предварительный аудиоанализ видеозаписи с происшествием показывает, что угрозу в адрес подростка "ты получишь пулю в голову" произнес именно коллега стрелявшего полицейского. А вместо криков "стреляй, стреляй!" на самом деле звучат слова "режь, режь".
https://ria.ru/20230706/ubiystvo-1882548016.html
https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882533094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Париж, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Французский полицейский заявил, что стрелял в подростка из-за угрозы жизни
Parisien: полицейский рассказал, почему стрелял в подростка, чья гибель привела к погромам
ПАРИЖ, 6 июл — РИА Новости.
Французский полицейский выстрелил в подростка во время проверки в Нантере, опасаясь за свою жизнь, сообщила газета Parisien
, со ссылкой на копию допроса задержанного силовика.
"Флориан М. (имя задержанного полицейского. — Прим. ред.) утверждает, что чувствовал себя загнанным в угол, зажатым между автомобилем "Мерседес" и низкой стеной позади него", — говорится в публикации.
Резонансный инцидент произошел 27 июня. По данным полиции, 17-летний подросток отказался выполнить требования силовиков во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа. В результате один из сотрудников открыл огонь, парень погиб. Полицейского задержали, против него заведено дело об умышленном убийстве. После этого по всей республике прошла волна массовых беспорядков.
Вскрытие подтвердило, что подросток скончался от единственного выстрела, сделанного полицейским. Пуля, пробив лобовое стекло и запястье, попала юноше в грудь.
На допросе полицейский заявил, что во время проверки автомобиль немного задел его. Кроме того, подросток, находившийся за рулем, включал передний и задний ход машины, пытаясь уехать. Однако, как уточняет газета, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, эти показания не подтверждаются.
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В то же время на видео слышно, как в адрес силовика доносится крик "прочь с дороги". Голос, по предварительным оценкам, принадлежит водителю.
В качестве еще одной причины, которая привела к выстрелу, задержанный назвал угрозу жизни своего напарника. В момент инцидента второй полицейский через боковое стекло наклонился в салон и попытался выключить зажигание автомобиля, а также вразумить подростка.
«
"Думая, что тело коллеги все еще находится в салоне мерседеса, он опасался, что подросток при побеге потащит его с собой", — говорится в статье.
Коллега задержанного также подтвердил, что испытывал угрозу быть прижатым автомобилем к стене, но заявил, что водитель все же заглушил мотор автомобиля. В то же время напарник рассказал, что подросток "быстро положил руки на руль и переключил коробку передач". Оправданность выстрела второй полицейский не комментирует, так как его внимание было сосредоточено на задерживаемом и момента стрельбы он не видел.
Предварительный аудиоанализ видеозаписи с происшествием показывает, что угрозу в адрес подростка "ты получишь пулю в голову" произнес именно коллега стрелявшего полицейского. А вместо криков "стреляй, стреляй!" на самом деле звучат слова "режь, режь".
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