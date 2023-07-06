https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882554931.html

Французский полицейский заявил, что стрелял в подростка из-за угрозы жизни

Французский полицейский заявил, что стрелял в подростка из-за угрозы жизни - РИА Новости, 06.07.2023

Французский полицейский заявил, что стрелял в подростка из-за угрозы жизни

Французский полицейский выстрелил в подростка во время проверки в Нантере, опасаясь за свою жизнь, сообщила газета Parisien, со ссылкой на копию допроса... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:50

2023-07-06T12:50

2023-07-06T16:15

в мире

париж

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 6 июл — РИА Новости. Французский полицейский выстрелил в подростка во время проверки в Нантере, опасаясь за свою жизнь, сообщила газета Parisien, со ссылкой на копию допроса задержанного силовика."Флориан М. (имя задержанного полицейского. — Прим. ред.) утверждает, что чувствовал себя загнанным в угол, зажатым между автомобилем "Мерседес" и низкой стеной позади него", — говорится в публикации.Вскрытие подтвердило, что подросток скончался от единственного выстрела, сделанного полицейским. Пуля, пробив лобовое стекло и запястье, попала юноше в грудь.На допросе полицейский заявил, что во время проверки автомобиль немного задел его. Кроме того, подросток, находившийся за рулем, включал передний и задний ход машины, пытаясь уехать. Однако, как уточняет газета, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, эти показания не подтверждаются.В то же время на видео слышно, как в адрес силовика доносится крик "прочь с дороги". Голос, по предварительным оценкам, принадлежит водителю. В качестве еще одной причины, которая привела к выстрелу, задержанный назвал угрозу жизни своего напарника. В момент инцидента второй полицейский через боковое стекло наклонился в салон и попытался выключить зажигание автомобиля, а также вразумить подростка."Думая, что тело коллеги все еще находится в салоне мерседеса, он опасался, что подросток при побеге потащит его с собой", — говорится в статье.Коллега задержанного также подтвердил, что испытывал угрозу быть прижатым автомобилем к стене, но заявил, что водитель все же заглушил мотор автомобиля. В то же время напарник рассказал, что подросток "быстро положил руки на руль и переключил коробку передач". Оправданность выстрела второй полицейский не комментирует, так как его внимание было сосредоточено на задерживаемом и момента стрельбы он не видел. Предварительный аудиоанализ видеозаписи с происшествием показывает, что угрозу в адрес подростка "ты получишь пулю в голову" произнес именно коллега стрелявшего полицейского. А вместо криков "стреляй, стреляй!" на самом деле звучат слова "режь, режь".

https://ria.ru/20230706/ubiystvo-1882548016.html

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882533094.html

париж

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере