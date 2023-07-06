https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882536347.html
Во Франции во время ночных беспорядков задержали 20 человек
Во Франции во время ночных беспорядков задержали 20 человек - РИА Новости, 06.07.2023
Во Франции во время ночных беспорядков задержали 20 человек
По меньшей мере 20 человек были задержаны во Франции минувшей ночью в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, передает в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:31
2023-07-06T11:31
2023-07-06T11:31
в мире
франция
жеральд дарманен
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек были задержаны во Франции минувшей ночью в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, передает в четверг радиостанция France Info. "Министерство внутренних дел сообщает о 20 задержаниях в ходе беспорядков в городах Франции за прошедшую ночь", - сообщает радио со ссылкой на МВД. Отмечается, что было совершено 55 попыток поджога автомобилей и нападение на одно здание, один полицейский был ранен. Накануне глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что обстановка в стране после массовых беспорядков стабилизировалась, но необходимо продолжать следить за ситуацией. Во вторник 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html
https://ria.ru/20230705/sotsseti-1882362783.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Жеральд Дарманен, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции во время ночных беспорядков задержали 20 человек
Во Франции задержали 20 человек во время беспорядков, вспыхнувших после убийства подростка
ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости.
По меньшей мере 20 человек были задержаны во Франции минувшей ночью в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, передает в четверг радиостанция France Info
.
"Министерство внутренних дел сообщает о 20 задержаниях в ходе беспорядков в городах Франции за прошедшую ночь", - сообщает радио со ссылкой на МВД.
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Отмечается, что было совершено 55 попыток поджога автомобилей и нападение на одно здание, один полицейский был ранен.
Накануне глава французского МВД Жеральд Дарманен
заявил, что обстановка в стране после массовых беспорядков стабилизировалась, но необходимо продолжать следить за ситуацией.
Во вторник 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
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