ВСУ выпустили утром по ДНР более 30 снарядов
ВСУ выпустили утром более 30 снарядов по ДНР, включая Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва у здания Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка
Воронка от взрыва у здания Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и поселок Озеряновка, выпустив 33 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:05 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в 7.20 и 7.45 мск было выпущено еще 11 снарядов такого же калибра по Никитовскому району Горловки, а также в 7.50 - пять снарядов указанного калибра по Озеряновке.
Отмечается, что в 7.30 по Куйбышевскому району Донецка украинские военные выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а в 7.35 - пять таких же снарядов по Червоногрвадейскому району Макеевки.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.