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ВСУ выпустили утром по ДНР более 30 снарядов - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:04 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/donetsk-1882505150.html
ВСУ выпустили утром по ДНР более 30 снарядов
ВСУ выпустили утром по ДНР более 30 снарядов - РИА Новости, 06.07.2023
ВСУ выпустили утром по ДНР более 30 снарядов
Украинские войска в четверг утром обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и поселок Озеряновка, выпустив 33 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:04
2023-07-06T09:04
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
макеевка
нато
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и поселок Озеряновка, выпустив 33 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:05 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 7.20 и 7.45 мск было выпущено еще 11 снарядов такого же калибра по Никитовскому району Горловки, а также в 7.50 - пять снарядов указанного калибра по Озеряновке. Отмечается, что в 7.30 по Куйбышевскому району Донецка украинские военные выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а в 7.35 - пять таких же снарядов по Червоногрвадейскому району Макеевки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230706/gorlovka-1882493417.html
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882483113.html
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горловка, донецк, макеевка, нато, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Макеевка, НАТО, Стирол, Происшествия
ВСУ выпустили утром по ДНР более 30 снарядов

ВСУ выпустили утром более 30 снарядов по ДНР, включая Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва у здания Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка
Воронка от взрыва у здания Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва у здания Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и поселок Озеряновка, выпустив 33 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:05 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
Фрагмент разорвавшегося снаряда в Горловке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ обесточен горловский поселок
Вчера, 05:17
Кроме того, в 7.20 и 7.45 мск было выпущено еще 11 снарядов такого же калибра по Никитовскому району Горловки, а также в 7.50 - пять снарядов указанного калибра по Озеряновке.
Отмечается, что в 7.30 по Куйбышевскому району Донецка украинские военные выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а в 7.35 - пять таких же снарядов по Червоногрвадейскому району Макеевки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 01:08
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкМакеевкаНАТОСтиролПроисшествия
 
 
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