https://ria.ru/20230706/donetsk-1882505150.html

ВСУ выпустили утром по ДНР более 30 снарядов

ВСУ выпустили утром по ДНР более 30 снарядов - РИА Новости, 06.07.2023

ВСУ выпустили утром по ДНР более 30 снарядов

Украинские войска в четверг утром обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и поселок Озеряновка, выпустив 33 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:04

2023-07-06T09:04

2023-07-06T09:04

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

макеевка

нато

стирол

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304831_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_948ae76fed21049cc1dba5a5b828ef00.jpg

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и поселок Озеряновка, выпустив 33 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:05 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 7.20 и 7.45 мск было выпущено еще 11 снарядов такого же калибра по Никитовскому району Горловки, а также в 7.50 - пять снарядов указанного калибра по Озеряновке. Отмечается, что в 7.30 по Куйбышевскому району Донецка украинские военные выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а в 7.35 - пять таких же снарядов по Червоногрвадейскому району Макеевки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230706/gorlovka-1882493417.html

https://ria.ru/20230706/obstrel-1882483113.html

горловка

донецк

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецк, макеевка, нато, стирол, происшествия