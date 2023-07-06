https://ria.ru/20230706/bayden-1882685774.html

Опрос: 58 процентов американцев считают Байдена причастным к сделкам сына

Опрос: 58 процентов американцев считают Байдена причастным к сделкам сына - РИА Новости, 06.07.2023

Опрос: 58 процентов американцев считают Байдена причастным к сделкам сына

Более половины опрошенных американских граждан считают, что действующий президент США Джо Байден причастен к зарубежным бизнес-операциям своего сына Хантера... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T21:26

2023-07-06T21:26

2023-07-06T21:26

в мире

сша

хантер байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577771495_0:353:1983:1468_1920x0_80_0_0_24977b596e630c800867ebad4c7661a1.jpg

ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Более половины опрошенных американских граждан считают, что действующий президент США Джо Байден причастен к зарубежным бизнес-операциям своего сына Хантера Байдена, свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, опубликованные социологической компанией Rasmussen Reports. В поддержку такого тезиса выступают 58% респондентов, причем 44% опрошенных лиц называют такое развитие событий "весьма вероятным". Противоположной точки зрения придерживается лишь треть опрошенных американцев, а около 10% респондентов затруднились оценить вероятность вовлеченности Байдена в бизнес своего сына. Опрос проводился среди 1054 американских граждан в период с 28 по 29 июня, а также 2 июля. Метод опроса - смешанный, погрешность составляет около 3 процентных пунктов. В июне Белый дом категорически отказался комментировать полученные конгрессом данные об электронной переписке Хантера Байдена, из которой следует, что нынешний президент США мог принимать участие в бизнес-операциях своего сына и помогать ему оказывать влияние на его деловых партнеров. Сам Байден неоднократно заявлял, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те закона не нарушали.

https://ria.ru/20230704/khanterbayden-1882259584.html

https://ria.ru/20230425/bayden-1867586310.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, хантер байден