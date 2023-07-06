https://ria.ru/20230706/bayden-1882685774.html
Опрос: 58 процентов американцев считают Байдена причастным к сделкам сына
Опрос: 58 процентов американцев считают Байдена причастным к сделкам сына - РИА Новости, 06.07.2023
Опрос: 58 процентов американцев считают Байдена причастным к сделкам сына
Более половины опрошенных американских граждан считают, что действующий президент США Джо Байден причастен к зарубежным бизнес-операциям своего сына Хантера... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T21:26
2023-07-06T21:26
2023-07-06T21:26
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Более половины опрошенных американских граждан считают, что действующий президент США Джо Байден причастен к зарубежным бизнес-операциям своего сына Хантера Байдена, свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, опубликованные социологической компанией Rasmussen Reports. В поддержку такого тезиса выступают 58% респондентов, причем 44% опрошенных лиц называют такое развитие событий "весьма вероятным". Противоположной точки зрения придерживается лишь треть опрошенных американцев, а около 10% респондентов затруднились оценить вероятность вовлеченности Байдена в бизнес своего сына. Опрос проводился среди 1054 американских граждан в период с 28 по 29 июня, а также 2 июля. Метод опроса - смешанный, погрешность составляет около 3 процентных пунктов. В июне Белый дом категорически отказался комментировать полученные конгрессом данные об электронной переписке Хантера Байдена, из которой следует, что нынешний президент США мог принимать участие в бизнес-операциях своего сына и помогать ему оказывать влияние на его деловых партнеров. Сам Байден неоднократно заявлял, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те закона не нарушали.
https://ria.ru/20230704/khanterbayden-1882259584.html
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в мире, сша, хантер байден
В мире, США, Хантер Байден
Опрос: 58 процентов американцев считают Байдена причастным к сделкам сына
Опрос: 58 процентов американцев считают Байдена причастным к бизнес-операциям своего сына
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Более половины опрошенных американских граждан считают, что действующий президент США Джо Байден причастен к зарубежным бизнес-операциям своего сына Хантера Байдена, свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, опубликованные социологической компанией Rasmussen Reports.
В поддержку такого тезиса выступают 58% респондентов, причем 44% опрошенных лиц называют такое развитие событий "весьма вероятным". Противоположной точки зрения придерживается лишь треть опрошенных американцев, а около 10% респондентов затруднились оценить вероятность вовлеченности Байдена в бизнес своего сына.
СМИ: Хантер Байден находился в Белом доме до обнаружения там белого порошка
Опрос проводился среди 1054 американских граждан в период с 28 по 29 июня, а также 2 июля. Метод опроса - смешанный, погрешность составляет около 3 процентных пунктов.
В июне Белый дом категорически отказался комментировать полученные конгрессом данные об электронной переписке Хантера Байдена, из которой следует, что нынешний президент США мог принимать участие в бизнес-операциях своего сына и помогать ему оказывать влияние на его деловых партнеров.
Сам Байден неоднократно заявлял, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те закона не нарушали.