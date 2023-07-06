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На Бали не пустили 15 россиян из-за подозрительных передвижений

На Бали не пустили 15 россиян из-за подозрительных передвижений - РИА Новости, 06.07.2023

На Бали не пустили 15 россиян из-за подозрительных передвижений

Иммиграционная служба индонезийского острова Бали в 2023 году отказала 15 гражданам России во въезде, основной причиной таких решений власти назвали... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:06

2023-07-06T11:06

2023-07-06T11:06

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Иммиграционная служба индонезийского острова Бали в 2023 году отказала 15 гражданам России во въезде, основной причиной таких решений власти назвали подозрительные передвижения россиян, передает агентство ANTARA. "В истории путешествий (россиян - Прим. ред.) мы замечали, что в течение одного месяца они несколько раз летали между Россией и Бали. Это немалое расстояние, что подозрительно. При наличии сомнений сотрудники иммиграционной службы проверяют данные на мобильном телефоне иностранца", — заявил глава отдела информационных и коммуникационных технологий иммиграционной службы международного аэропорта Денпасара Шандро Бобби Рэймон. Он добавил, что всего Индонезия за 2023 год отказала во въезде 566 иностранцам, в частности, 12 гражданам США, 11 французам, восьми австралийцам и семи уроженцам Восточного Тимора. В числе причин отказа было отсутствие проездных документов или визы, загранпаспорт с истекающим сроком или поврежденными данными, а также фигурирование в делах о насилии над детьми и розыск Интерполом. Уточняется, что если иностранец не пройдет иммиграционный контроль, ответственность за это будет нести авиакомпания, которой он летел на Бали. По данным балийского регионального отделения министерства юстиции и прав человека Индонезии, с января по июнь 2023 года с Бали были депортированы 158 иностранных граждан. В апреле губернатор острова Вайан Костер предлагал отменить индонезийские визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на острове.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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