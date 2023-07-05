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"Нереально прожить": звезда "Миража" пожаловалась на размер своей пенсии - РИА Новости, 05.07.2023
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Шоубиз
 
18:16 05.07.2023 (обновлено: 18:18 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/znamenitosti-1882416022.html
"Нереально прожить": звезда "Миража" пожаловалась на размер своей пенсии
"Нереально прожить": звезда "Миража" пожаловалась на размер своей пенсии - РИА Новости, 05.07.2023
"Нереально прожить": звезда "Миража" пожаловалась на размер своей пенсии
Звезда группы "Мираж" Наталия Гулькина в интервью изданию "Аргументы и факты" назвала размер своей пенсии, и заявила, что прожить на эту сумму невозможно. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:16
2023-07-05T18:18
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Звезда группы "Мираж" Наталия Гулькина в интервью изданию "Аргументы и факты" назвала размер своей пенсии, и заявила, что прожить на эту сумму невозможно. &quot;Я рабочий пенсионер, потому что на 15 тысяч прожить нереально&quot;, — поделилась звезда эстрады.Певица добавила, что ситуацию могло бы исправить звание заслуженной артистки. Но, как заявила Гулькина, она "ничего ни у кого не просит". &quot;Заслуженная артистка, согласно указу Собянина, дополнительно 30 тысяч получает. Но для этого нужно подать огромное количество всяких бумажек в разные инстанции. Я несколько раз начинала, но до финала так и не дошла&quot;, — призналась артистка.Наталия Гулькина получила всероссийскую известность в 1980-е годы, как одна из солисток группы "Мираж". В 2011 году певица покинула популярный коллектив "из-за разногласий с коллегами" и занялась сольной карьерой.
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"Нереально прожить": звезда "Миража" пожаловалась на размер своей пенсии

Звезда "Миража" Наталия Гулькина рассказала, что как пенсионер получат 15 тысяч рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Наталия Гулькина
Певица Наталия Гулькина - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Звезда группы "Мираж" Наталия Гулькина в интервью изданию "Аргументы и факты" назвала размер своей пенсии, и заявила, что прожить на эту сумму невозможно.
«

"Я рабочий пенсионер, потому что на 15 тысяч прожить нереально", — поделилась звезда эстрады.

Певица добавила, что ситуацию могло бы исправить звание заслуженной артистки. Но, как заявила Гулькина, она "ничего ни у кого не просит".
«

"Заслуженная артистка, согласно указу Собянина, дополнительно 30 тысяч получает. Но для этого нужно подать огромное количество всяких бумажек в разные инстанции. Я несколько раз начинала, но до финала так и не дошла", — призналась артистка.

Наталия Гулькина получила всероссийскую известность в 1980-е годы, как одна из солисток группы "Мираж".
В 2011 году певица покинула популярный коллектив "из-за разногласий с коллегами" и занялась сольной карьерой.
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