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"Нереально прожить": звезда "Миража" пожаловалась на размер своей пенсии
"Нереально прожить": звезда "Миража" пожаловалась на размер своей пенсии - РИА Новости, 05.07.2023
"Нереально прожить": звезда "Миража" пожаловалась на размер своей пенсии
Звезда группы "Мираж" Наталия Гулькина в интервью изданию "Аргументы и факты" назвала размер своей пенсии, и заявила, что прожить на эту сумму невозможно. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:16
2023-07-05T18:16
2023-07-05T18:18
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Звезда группы "Мираж" Наталия Гулькина в интервью изданию "Аргументы и факты" назвала размер своей пенсии, и заявила, что прожить на эту сумму невозможно. "Я рабочий пенсионер, потому что на 15 тысяч прожить нереально", — поделилась звезда эстрады.Певица добавила, что ситуацию могло бы исправить звание заслуженной артистки. Но, как заявила Гулькина, она "ничего ни у кого не просит". "Заслуженная артистка, согласно указу Собянина, дополнительно 30 тысяч получает. Но для этого нужно подать огромное количество всяких бумажек в разные инстанции. Я несколько раз начинала, но до финала так и не дошла", — призналась артистка.Наталия Гулькина получила всероссийскую известность в 1980-е годы, как одна из солисток группы "Мираж". В 2011 году певица покинула популярный коллектив "из-за разногласий с коллегами" и занялась сольной карьерой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, мираж, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Знаменитости, Мираж, Новости шоу-бизнеса
"Нереально прожить": звезда "Миража" пожаловалась на размер своей пенсии
Звезда "Миража" Наталия Гулькина рассказала, что как пенсионер получат 15 тысяч рублей