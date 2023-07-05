https://ria.ru/20230705/znamenitosti-1882416022.html

"Нереально прожить": звезда "Миража" пожаловалась на размер своей пенсии

"Нереально прожить": звезда "Миража" пожаловалась на размер своей пенсии - РИА Новости, 05.07.2023

"Нереально прожить": звезда "Миража" пожаловалась на размер своей пенсии

Звезда группы "Мираж" Наталия Гулькина в интервью изданию "Аргументы и факты" назвала размер своей пенсии, и заявила, что прожить на эту сумму невозможно. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T18:16

2023-07-05T18:16

2023-07-05T18:18

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Звезда группы "Мираж" Наталия Гулькина в интервью изданию "Аргументы и факты" назвала размер своей пенсии, и заявила, что прожить на эту сумму невозможно. "Я рабочий пенсионер, потому что на 15 тысяч прожить нереально", — поделилась звезда эстрады.Певица добавила, что ситуацию могло бы исправить звание заслуженной артистки. Но, как заявила Гулькина, она "ничего ни у кого не просит". "Заслуженная артистка, согласно указу Собянина, дополнительно 30 тысяч получает. Но для этого нужно подать огромное количество всяких бумажек в разные инстанции. Я несколько раз начинала, но до финала так и не дошла", — призналась артистка.Наталия Гулькина получила всероссийскую известность в 1980-е годы, как одна из солисток группы "Мираж". В 2011 году певица покинула популярный коллектив "из-за разногласий с коллегами" и занялась сольной карьерой.

https://ria.ru/20230321/znamenitosti-1859445239.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

знаменитости, мираж, новости шоу-бизнеса