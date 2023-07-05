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У звезды "Клона" Стенио Гарсиа заподозрили сепсис после пластики лица - РИА Новости, 05.07.2023
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Культура
 
17:57 05.07.2023 (обновлено: 17:59 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/znamenitosti-1882414577.html
У звезды "Клона" Стенио Гарсиа заподозрили сепсис после пластики лица
У звезды "Клона" Стенио Гарсиа заподозрили сепсис после пластики лица - РИА Новости, 05.07.2023
У звезды "Клона" Стенио Гарсиа заподозрили сепсис после пластики лица
Сыгравший дядю Али в культовом сериале "Клон" Стенио Гарсиа записал видео из больницы. Ролик он опубликовал на свой странице в соцсети. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:57
2023-07-05T17:59
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сыгравший дядю Али в культовом сериале "Клон" Стенио Гарсиа записал видео из больницы. Ролик он опубликовал на свой странице в соцсети. Актер поблагодарил всех, кто молится о его здоровье. 91-летний актер попал в больницу 1 июля с жалобами на боль в бедре и ногах. Врачи заподозрили у актера сепсис. Стенио Гарсия самостоятельно дышит и не носил кислородную маску, рассказывала о состоянии актера его жена Марилени Саади, которую цитирует газета Folha de S.Paulo. Артист проходит курс антибиотиков, чтобы справиться с инфекцией. Саади также призвала не связывать развившуюся бактериальную инфекцию с эстетической процедурой. Пследнюю Гарсия перенес месяц назад, уточняется в публикации на сайте Notícias da TV. Ранее Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал о состоянии Глеба Панфилова.
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новости культуры, знаменитости, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кино и сериалы
У звезды "Клона" Стенио Гарсиа заподозрили сепсис после пластики лица

У 91-летней звезды "Клона" Стенио Гарсиа заподозрили сепсис после пластической операции

© Стенио Гарсиа в сериале "Клон"
 Стенио Гарсиа в сериале Клон
©
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сыгравший дядю Али в культовом сериале "Клон" Стенио Гарсиа записал видео из больницы. Ролик он опубликовал на свой странице в соцсети.
Актер поблагодарил всех, кто молится о его здоровье.
Стенио Гарсиа
 Стенио Гарсиа
Стенио Гарсиа
91-летний актер попал в больницу 1 июля с жалобами на боль в бедре и ногах. Врачи заподозрили у актера сепсис.
Стенио Гарсия самостоятельно дышит и не носил кислородную маску, рассказывала о состоянии актера его жена Марилени Саади, которую цитирует газета Folha de S.Paulo. Артист проходит курс антибиотиков, чтобы справиться с инфекцией.
Саади также призвала не связывать развившуюся бактериальную инфекцию с эстетической процедурой. Пследнюю Гарсия перенес месяц назад, уточняется в публикации на сайте Notícias da TV.
Ранее Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал о состоянии Глеба Панфилова.
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