https://ria.ru/20230705/znamenitosti-1882414577.html

У звезды "Клона" Стенио Гарсиа заподозрили сепсис после пластики лица

У звезды "Клона" Стенио Гарсиа заподозрили сепсис после пластики лица - РИА Новости, 05.07.2023

У звезды "Клона" Стенио Гарсиа заподозрили сепсис после пластики лица

Сыгравший дядю Али в культовом сериале "Клон" Стенио Гарсиа записал видео из больницы. Ролик он опубликовал на свой странице в соцсети. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:57

2023-07-05T17:57

2023-07-05T17:59

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сыгравший дядю Али в культовом сериале "Клон" Стенио Гарсиа записал видео из больницы. Ролик он опубликовал на свой странице в соцсети. Актер поблагодарил всех, кто молится о его здоровье. 91-летний актер попал в больницу 1 июля с жалобами на боль в бедре и ногах. Врачи заподозрили у актера сепсис. Стенио Гарсия самостоятельно дышит и не носил кислородную маску, рассказывала о состоянии актера его жена Марилени Саади, которую цитирует газета Folha de S.Paulo. Артист проходит курс антибиотиков, чтобы справиться с инфекцией. Саади также призвала не связывать развившуюся бактериальную инфекцию с эстетической процедурой. Пследнюю Гарсия перенес месяц назад, уточняется в публикации на сайте Notícias da TV. Ранее Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал о состоянии Глеба Панфилова.

https://ria.ru/20230704/mitta-1882110290.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, кино и сериалы