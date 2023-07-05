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Слуцкий призвал дать гарантии журналистам в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/zhurnalisty-1882370337.html
Слуцкий призвал дать гарантии журналистам в зоне спецоперации
Слуцкий призвал дать гарантии журналистам в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.07.2023
Слуцкий призвал дать гарантии журналистам в зоне спецоперации
Журналисты, освещающие ход спецоперации, должны иметь гарантии и возможность получить статус ветерана боевых действий, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:38
2023-07-05T14:38
специальная военная операция на украине
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Журналисты, освещающие ход спецоперации, должны иметь гарантии и возможность получить статус ветерана боевых действий, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи с военными корреспондентами. "Все, кто освещают СВО, должны иметь гарантии… Журналисты, работники СМИ любых, которые отправлены от редакции или просто индивидуальные военкоры - неважно, которые отправлены в зону боевого соприкосновения СВО, должны иметь возможность получить статус ветерана боевых действий", - сказал Слуцкий. Он отметил, что уже направил соответствующие письма, в том числе и на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, сергей шойгу, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Сергей Шойгу, Общество
Слуцкий призвал дать гарантии журналистам в зоне спецоперации

Лидер ЛДПР Слуцкий: журналисты, освещающие спецоперацию, должны иметь гарантии

© AP Photo / LibkosВоеннослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Libkos
Военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Журналисты, освещающие ход спецоперации, должны иметь гарантии и возможность получить статус ветерана боевых действий, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи с военными корреспондентами.
"Все, кто освещают СВО, должны иметь гарантии… Журналисты, работники СМИ любых, которые отправлены от редакции или просто индивидуальные военкоры - неважно, которые отправлены в зону боевого соприкосновения СВО, должны иметь возможность получить статус ветерана боевых действий", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что уже направил соответствующие письма, в том числе и на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРСергей ШойгуОбщество
 
 
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