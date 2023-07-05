https://ria.ru/20230705/zhurnalisty-1882370337.html

Слуцкий призвал дать гарантии журналистам в зоне спецоперации

Слуцкий призвал дать гарантии журналистам в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.07.2023

Слуцкий призвал дать гарантии журналистам в зоне спецоперации

Журналисты, освещающие ход спецоперации, должны иметь гарантии и возможность получить статус ветерана боевых действий, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:38

2023-07-05T14:38

2023-07-05T14:38

специальная военная операция на украине

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

сергей шойгу

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881066862_415:513:3143:2048_1920x0_80_0_0_aff1530bdff663e2f55fce2190b602f7.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Журналисты, освещающие ход спецоперации, должны иметь гарантии и возможность получить статус ветерана боевых действий, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи с военными корреспондентами. "Все, кто освещают СВО, должны иметь гарантии… Журналисты, работники СМИ любых, которые отправлены от редакции или просто индивидуальные военкоры - неважно, которые отправлены в зону боевого соприкосновения СВО, должны иметь возможность получить статус ветерана боевых действий", - сказал Слуцкий. Он отметил, что уже направил соответствующие письма, в том числе и на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу.

https://ria.ru/20230704/argentina-1882055488.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, сергей шойгу, общество