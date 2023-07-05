https://ria.ru/20230705/zheleznovodsk-1882328132.html
В Железноводске жители обеспокоились из-за радиационного фона на курорте
В Железноводске жители обеспокоились из-за радиационного фона на курорте - РИА Новости, 05.07.2023
В Железноводске жители обеспокоились из-за радиационного фона на курорте
По обращению жителей Железноводска администрация города-курорта проведет замеры радиационной обстановки в шести главных туристических точках, сообщает... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:22
2023-07-05T12:22
2023-07-05T12:22
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
железноводск
евгений бакулин
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. По обращению жителей Железноводска администрация города-курорта проведет замеры радиационной обстановки в шести главных туристических точках, сообщает пресс-служба ведомства.Как уточняется на сайте администрации, фон проверят в пещере вечной мерзлоты, селитряных скалах, курортном парке, в районе курортного озера "30’Ка", на вершине горы Железной и в гроте вечной мерзлоты.Глава Железноводска Евгений Бакулин подчеркнул, что радиационный фон на территории города остается спокойным, однако жители курорта начали беспокоиться о его повышении в районе пещеры вечной мерзлоты. "Для получения заключения о безопасности нахождения в данной локации курорта мы закажем специализированную экспертизу. А пока мы проверили территории дозиметром-радиометром МС-04Б "эксперт". Но все-таки, считаю, что лучше доверить это дело экспертам", — подчеркнул чиновник.
https://ria.ru/20230504/kurorty-1869496863.html
железноводск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, железноводск, евгений бакулин
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Железноводск, Евгений Бакулин
В Железноводске жители обеспокоились из-за радиационного фона на курорте
Администрация: в Железноводске в шести туристических точках замеряют радиационный фон
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
По обращению жителей Железноводска администрация города-курорта проведет замеры радиационной обстановки в шести главных туристических точках, сообщает
пресс-служба ведомства.
Как уточняется на сайте администрации, фон проверят в пещере вечной мерзлоты, селитряных скалах, курортном парке, в районе курортного озера "30’Ка", на вершине горы Железной и в гроте вечной мерзлоты.
Глава Железноводска Евгений Бакулин подчеркнул, что радиационный фон на территории города остается спокойным, однако жители курорта начали беспокоиться о его повышении в районе пещеры вечной мерзлоты.
"Для получения заключения о безопасности нахождения в данной локации курорта мы закажем специализированную экспертизу. А пока мы проверили территории дозиметром-радиометром МС-04Б "эксперт". Но все-таки, считаю, что лучше доверить это дело экспертам", — подчеркнул чиновник.
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