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В Железноводске жители обеспокоились из-за радиационного фона на курорте - РИА Новости, 05.07.2023
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Туризм
 
12:22 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/zheleznovodsk-1882328132.html
В Железноводске жители обеспокоились из-за радиационного фона на курорте
В Железноводске жители обеспокоились из-за радиационного фона на курорте - РИА Новости, 05.07.2023
В Железноводске жители обеспокоились из-за радиационного фона на курорте
По обращению жителей Железноводска администрация города-курорта проведет замеры радиационной обстановки в шести главных туристических точках, сообщает... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:22
2023-07-05T12:22
туризм
туризм
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туристы
железноводск
евгений бакулин
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. По обращению жителей Железноводска администрация города-курорта проведет замеры радиационной обстановки в шести главных туристических точках, сообщает пресс-служба ведомства.Как уточняется на сайте администрации, фон проверят в пещере вечной мерзлоты, селитряных скалах, курортном парке, в районе курортного озера "30’Ка", на вершине горы Железной и в гроте вечной мерзлоты.Глава Железноводска Евгений Бакулин подчеркнул, что радиационный фон на территории города остается спокойным, однако жители курорта начали беспокоиться о его повышении в районе пещеры вечной мерзлоты. "Для получения заключения о безопасности нахождения в данной локации курорта мы закажем специализированную экспертизу. А пока мы проверили территории дозиметром-радиометром МС-04Б "эксперт". Но все-таки, считаю, что лучше доверить это дело экспертам", — подчеркнул чиновник.
https://ria.ru/20230504/kurorty-1869496863.html
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туризм, новости - туризм, туристы, железноводск, евгений бакулин
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Железноводск, Евгений Бакулин
В Железноводске жители обеспокоились из-за радиационного фона на курорте

Администрация: в Железноводске в шести туристических точках замеряют радиационный фон

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВид на гору Железная в Железноводске
Вид на гору Железная в Железноводске - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. По обращению жителей Железноводска администрация города-курорта проведет замеры радиационной обстановки в шести главных туристических точках, сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточняется на сайте администрации, фон проверят в пещере вечной мерзлоты, селитряных скалах, курортном парке, в районе курортного озера "30’Ка", на вершине горы Железной и в гроте вечной мерзлоты.
Глава Железноводска Евгений Бакулин подчеркнул, что радиационный фон на территории города остается спокойным, однако жители курорта начали беспокоиться о его повышении в районе пещеры вечной мерзлоты.
"Для получения заключения о безопасности нахождения в данной локации курорта мы закажем специализированную экспертизу. А пока мы проверили территории дозиметром-радиометром МС-04Б "эксперт". Но все-таки, считаю, что лучше доверить это дело экспертам", — подчеркнул чиновник.
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