https://ria.ru/20230705/zheleznovodsk-1882328132.html

В Железноводске жители обеспокоились из-за радиационного фона на курорте

В Железноводске жители обеспокоились из-за радиационного фона на курорте - РИА Новости, 05.07.2023

В Железноводске жители обеспокоились из-за радиационного фона на курорте

По обращению жителей Железноводска администрация города-курорта проведет замеры радиационной обстановки в шести главных туристических точках, сообщает... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:22

2023-07-05T12:22

2023-07-05T12:22

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железноводск

евгений бакулин

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. По обращению жителей Железноводска администрация города-курорта проведет замеры радиационной обстановки в шести главных туристических точках, сообщает пресс-служба ведомства.Как уточняется на сайте администрации, фон проверят в пещере вечной мерзлоты, селитряных скалах, курортном парке, в районе курортного озера "30’Ка", на вершине горы Железной и в гроте вечной мерзлоты.Глава Железноводска Евгений Бакулин подчеркнул, что радиационный фон на территории города остается спокойным, однако жители курорта начали беспокоиться о его повышении в районе пещеры вечной мерзлоты. "Для получения заключения о безопасности нахождения в данной локации курорта мы закажем специализированную экспертизу. А пока мы проверили территории дозиметром-радиометром МС-04Б "эксперт". Но все-таки, считаю, что лучше доверить это дело экспертам", — подчеркнул чиновник.

https://ria.ru/20230504/kurorty-1869496863.html

железноводск

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, железноводск, евгений бакулин