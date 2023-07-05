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Мурашко: контакты с Венгрией в здравоохранении сократились незначительно - РИА Новости, 05.07.2023
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14:13 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/zdravookhranenie-1882363353.html
Мурашко: контакты с Венгрией в здравоохранении сократились незначительно
Мурашко: контакты с Венгрией в здравоохранении сократились незначительно - РИА Новости, 05.07.2023
Мурашко: контакты с Венгрией в здравоохранении сократились незначительно
Контакты России и Венгрии в сфере здравоохранения сократились незначительно, сохраняются сотрудничество и добрые отношения, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:13
2023-07-05T14:13
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
воз
петер сийярто
будапешт
венгрия
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Контакты России и Венгрии в сфере здравоохранения сократились незначительно, сохраняются сотрудничество и добрые отношения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии. "Количество контактов чуть-чуть сократилось, больше это связано с транспортной инфраструктурой, затруднения в перелетах накладывают отпечаток. Но есть онлайн-контакты, есть взаимодействие между врачами, и оно действительно сохраняется. И эти добрые отношения позволяют видеть нам перспективы", - сказал Мурашко на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.
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россия
будапешт
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, воз, петер сийярто, будапешт, венгрия
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, ВОЗ, Петер Сийярто, Будапешт, Венгрия
Мурашко: контакты с Венгрией в здравоохранении сократились незначительно

Мурашко заявил, что контакты России и Венгрии в здравоохранении сократились незначительно

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Контакты России и Венгрии в сфере здравоохранения сократились незначительно, сохраняются сотрудничество и добрые отношения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.
«
"Количество контактов чуть-чуть сократилось, больше это связано с транспортной инфраструктурой, затруднения в перелетах накладывают отпечаток. Но есть онлайн-контакты, есть взаимодействие между врачами, и оно действительно сохраняется. И эти добрые отношения позволяют видеть нам перспективы", - сказал Мурашко на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Венгрия надежно поставляет лекарства в Россию, заявил Мурашко
Вчера, 14:07
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоВОЗПетер СийяртоБудапештВенгрия
 
 
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