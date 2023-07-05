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Венгрия надежно поставляет лекарства в Россию, заявил Мурашко - РИА Новости, 05.07.2023
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14:07 05.07.2023 (обновлено: 14:08 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/zdravookhranenie-1882362325.html
Венгрия надежно поставляет лекарства в Россию, заявил Мурашко
Венгрия надежно поставляет лекарства в Россию, заявил Мурашко - РИА Новости, 05.07.2023
Венгрия надежно поставляет лекарства в Россию, заявил Мурашко
Венгрия надежно поставляет лекарственные препараты в Россию, в 2023 году оборот вырос, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:07
2023-07-05T14:08
здоровье - общество
венгрия
михаил мурашко
воз
петер сийярто
россия
будапешт
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Венгрия надежно поставляет лекарственные препараты в Россию, в 2023 году оборот вырос, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии. "Венгерские фармацевтические компании исправно выполняют свои обязательства и поставляют лекарственные препараты в нашу страну. Хочу отметить, что в 2023 году эти обороты в том числе приросли", - сказал Мурашко на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Он отметил, что Венгрия является страной, активно внедряющей инновации в сфере здравоохранения, что подтверждается большим количеством нобелевских лауреатов в этой сфере среди венгров. "Мы обсуждаем новые проекты по взаимовыгодному сотрудничеству, которые позволят повлиять на показатели смертности, в частности от онкологических заболеваний. Хочу отметить, что в рамках Центрально-Восточной Европейской академии онкологии с российской стороны вице-президентом является главный внештатный специалист по онкологии академик (Андрей) Каприн. И мы заинтересованы в научном и практическом сотрудничестве по снижению заболеваемости и смертности от онкологических причин", - сказал Мурашко. Как сообщил Сийярто, эта тема будет обсуждаться на встрече Мурашко и главы МВД Венгрии Шандора Пинтера, ведомство которого отвечает за вопросы здравоохранения. Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.
https://ria.ru/20230704/minzdrav-1882232771.html
https://ria.ru/20230705/vengriya-1882326519.html
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здоровье - общество, венгрия, михаил мурашко, воз, петер сийярто, россия, будапешт
Здоровье - Общество, Венгрия, Михаил Мурашко, ВОЗ, Петер Сийярто, Россия, Будапешт
Венгрия надежно поставляет лекарства в Россию, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: Венгрия надежно поставляет лекарства в Россию, оборот вырос

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Венгрия надежно поставляет лекарственные препараты в Россию, в 2023 году оборот вырос, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.
«
"Венгерские фармацевтические компании исправно выполняют свои обязательства и поставляют лекарственные препараты в нашу страну. Хочу отметить, что в 2023 году эти обороты в том числе приросли", - сказал Мурашко на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
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Он отметил, что Венгрия является страной, активно внедряющей инновации в сфере здравоохранения, что подтверждается большим количеством нобелевских лауреатов в этой сфере среди венгров.
«
"Мы обсуждаем новые проекты по взаимовыгодному сотрудничеству, которые позволят повлиять на показатели смертности, в частности от онкологических заболеваний. Хочу отметить, что в рамках Центрально-Восточной Европейской академии онкологии с российской стороны вице-президентом является главный внештатный специалист по онкологии академик (Андрей) Каприн. И мы заинтересованы в научном и практическом сотрудничестве по снижению заболеваемости и смертности от онкологических причин", - сказал Мурашко.
Как сообщил Сийярто, эта тема будет обсуждаться на встрече Мурашко и главы МВД Венгрии Шандора Пинтера, ведомство которого отвечает за вопросы здравоохранения.
Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.
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Вчера, 12:06
 
Здоровье - ОбществоВенгрияМихаил МурашкоВОЗПетер СийяртоРоссияБудапешт
 
 
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