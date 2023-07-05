https://ria.ru/20230705/zaes-1882466801.html

Спецоперация, 5 июля: МАГАТЭ запросило дополнительный доступ на ЗАЭС

Спецоперация, 5 июля: МАГАТЭ запросило дополнительный доступ на ЗАЭС - РИА Новости, 05.07.2023

Спецоперация, 5 июля: МАГАТЭ запросило дополнительный доступ на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не подтвердили обвинения Киева в адрес Москвы о минировании Запорожской АЭС (ЗАЭС), но все равно... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T21:31

2023-07-05T21:31

2023-07-05T21:32

специальная военная операция на украине

в мире

китай

дмитрий песков

си цзиньпин

магатэ

запорожская аэс

украина

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не подтвердили обвинения Киева в адрес Москвы о минировании Запорожской АЭС (ЗАЭС), но все равно запросили дополнительный доступ к площадкам станции, заявило агентство.В организации отметили, что ее эксперты, присутствующие на станции, в последние дни и недели осматривали отдельные части объекта, но не обнаружили никаких видимых признаков размещения там взрывчатых веществ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости проверить все части ЗАЭС, после того как в последние дни появились противоположные заявления и утверждения относительно военной ситуации на площадке. Телеканал Sky News, свою очередь, сообщил, что снимки американской спутниковой компании Planet Labs не показали никаких крупных взрывных устройств на крыше электростанции, эксперты не могут подтвердить заявления Владимира Зеленского, сказавшего, что на ЗАЭС якобы размещено нечто похожее на взрывчатку. В то же время пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил о наличии угрозы диверсии на Запорожской АЭС с украинской стороны. Предостережение Си Цзиньпина и обучение пилотов Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что лидер КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву в марте 2023 года предостерег Владимира Путина от использования ядерного оружия в контексте украинского конфликта. Песков, в свою очередь, не подтвердил это сообщение, отметив, что по итогам общения глав двух государств было дано много информации, а "остальное является вымыслами". Россия и Китай в ходе совместного заявления тогда отметили, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

китай

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