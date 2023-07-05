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В Екатеринбурге задержали уроженца Украины, который финансировал ВСУ - РИА Новости, 05.07.2023
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09:37 05.07.2023 (обновлено: 11:53 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/zaderzhanie-1882295399.html
В Екатеринбурге задержали уроженца Украины, который финансировал ВСУ
В Екатеринбурге задержали уроженца Украины, который финансировал ВСУ - РИА Новости, 05.07.2023
В Екатеринбурге задержали уроженца Украины, который финансировал ВСУ
Силовики и пограничники задержали в аэропорту Екатеринбурга прилетевшего из-за границы уроженца Украины, мужчину обвиняют в государственной измене через... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:37
2023-07-05T11:53
екатеринбург
украина
россия
вооруженные силы украины
фсб
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Силовики и пограничники задержали в аэропорту Екатеринбурга прилетевшего из-за границы уроженца Украины, мужчину обвиняют в государственной измене через финансирование ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Свердловской области."Пресечена противоправная деятельность уроженца Украины, которому предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины", — говорится в пресс-релизе.Как уточнили РИА Новости в управлении ФСБ, его задержали после прилета из-за рубежа в екатеринбургский аэропорт "Кольцово".По данным ведомства, 39-летний мужчина во время военной операции на Украине переводил деньги на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ, а также "совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения российских Вооруженных сил".Отмечается, что возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Фигурант арестован.
https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882295934.html
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Задержание уроженца Украины по делу о госизмене
В Екатеринбурге по делу о госизмене задержали уроженца Украины. ФСБ установила, что в условиях проведения СВО 39-летний мужчина переводил деньги на банковский счёт, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за госизмену — 20 лет.
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екатеринбург, украина, россия, вооруженные силы украины, фсб, происшествия
Екатеринбург, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Происшествия
В Екатеринбурге задержали уроженца Украины, который финансировал ВСУ

ФСБ в Екатеринбурге задержала россиянина по подозрению в госизмене

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Силовики и пограничники задержали в аэропорту Екатеринбурга прилетевшего из-за границы уроженца Украины, мужчину обвиняют в государственной измене через финансирование ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
"Пресечена противоправная деятельность уроженца Украины, которому предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины", — говорится в пресс-релизе.
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Как уточнили РИА Новости в управлении ФСБ, его задержали после прилета из-за рубежа в екатеринбургский аэропорт "Кольцово".
По данным ведомства, 39-летний мужчина во время военной операции на Украине переводил деньги на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ, а также "совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения российских Вооруженных сил".
Отмечается, что возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Фигурант арестован.
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