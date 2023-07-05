https://ria.ru/20230705/zaderzhanie-1882295399.html

В Екатеринбурге задержали уроженца Украины, который финансировал ВСУ

В Екатеринбурге задержали уроженца Украины, который финансировал ВСУ - РИА Новости, 05.07.2023

В Екатеринбурге задержали уроженца Украины, который финансировал ВСУ

Силовики и пограничники задержали в аэропорту Екатеринбурга прилетевшего из-за границы уроженца Украины, мужчину обвиняют в государственной измене через... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T09:37

2023-07-05T09:37

2023-07-05T11:53

екатеринбург

украина

россия

вооруженные силы украины

фсб

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Силовики и пограничники задержали в аэропорту Екатеринбурга прилетевшего из-за границы уроженца Украины, мужчину обвиняют в государственной измене через финансирование ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Свердловской области."Пресечена противоправная деятельность уроженца Украины, которому предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины", — говорится в пресс-релизе.Как уточнили РИА Новости в управлении ФСБ, его задержали после прилета из-за рубежа в екатеринбургский аэропорт "Кольцово".По данным ведомства, 39-летний мужчина во время военной операции на Украине переводил деньги на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ, а также "совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения российских Вооруженных сил".Отмечается, что возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Фигурант арестован.

https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882295934.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание уроженца Украины по делу о госизмене В Екатеринбурге по делу о госизмене задержали уроженца Украины. ФСБ установила, что в условиях проведения СВО 39-летний мужчина переводил деньги на банковский счёт, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за госизмену — 20 лет. 2023-07-05T09:37 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

екатеринбург, украина, россия, вооруженные силы украины, фсб, происшествия