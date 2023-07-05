https://ria.ru/20230705/yasinovataya-1882378490.html

ВСУ при обстреле Ясиноватой из РСЗО повредили здание магазина

ВСУ при обстреле Ясиноватой из РСЗО повредили здание магазина - РИА Новости, 05.07.2023

ВСУ при обстреле Ясиноватой из РСЗО повредили здание магазина

представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:08

2023-07-05T15:08

2023-07-05T15:08

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Прямое попадание в здание магазина из РСЗО зафиксировано в Ясиноватой, также повреждена инфраструктура железнодорожной станции, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 июля по состоянию на 14.00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов Республики: населенный пункт Ясиноватая: - повреждена инфраструктура ж/д станции "Ясиноватая"; - прямое попадание в магазин "Авоська" по улице Орджоникидзе", - рассказали в представительстве.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, выпустивших в том числе десять ракет из РСЗО. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины