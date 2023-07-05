https://ria.ru/20230705/yasinovataya-1882378490.html
ВСУ при обстреле Ясиноватой из РСЗО повредили здание магазина
ВСУ при обстреле Ясиноватой из РСЗО повредили здание магазина - РИА Новости, 05.07.2023
ВСУ при обстреле Ясиноватой из РСЗО повредили здание магазина
представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:08
2023-07-05T15:08
2023-07-05T15:08
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Прямое попадание в здание магазина из РСЗО зафиксировано в Ясиноватой, также повреждена инфраструктура железнодорожной станции, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 июля по состоянию на 14.00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов Республики: населенный пункт Ясиноватая: - повреждена инфраструктура ж/д станции "Ясиноватая"; - прямое попадание в магазин "Авоська" по улице Орджоникидзе", - рассказали в представительстве.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, выпустивших в том числе десять ракет из РСЗО. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ при обстреле Ясиноватой из РСЗО повредили здание магазина
ВСУ при обстреле Ясиноватой из РСЗО повредили здание магазина и инфраструктуру ж/д станции