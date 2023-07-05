Рейтинг@Mail.ru
ВСУ при обстреле Ясиноватой из РСЗО повредили здание магазина - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/yasinovataya-1882378490.html
ВСУ при обстреле Ясиноватой из РСЗО повредили здание магазина
ВСУ при обстреле Ясиноватой из РСЗО повредили здание магазина - РИА Новости, 05.07.2023
ВСУ при обстреле Ясиноватой из РСЗО повредили здание магазина
представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:08
2023-07-05T15:08
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837629738_0:295:2833:1889_1920x0_80_0_0_d702e8047073e291fd502662b121bc5d.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Прямое попадание в здание магазина из РСЗО зафиксировано в Ясиноватой, также повреждена инфраструктура железнодорожной станции, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 июля по состоянию на 14.00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов Республики: населенный пункт Ясиноватая: - повреждена инфраструктура ж/д станции &quot;Ясиноватая&quot;; - прямое попадание в магазин &quot;Авоська&quot; по улице Орджоникидзе&quot;, - рассказали в представительстве.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, выпустивших в том числе десять ракет из РСЗО. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837629738_844:513:2679:1889_1920x0_80_0_0_bdeec346c0de3222b8e828d25e0b571f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ при обстреле Ясиноватой из РСЗО повредили здание магазина

ВСУ при обстреле Ясиноватой из РСЗО повредили здание магазина и инфраструктуру ж/д станции

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО
Украинская РСЗО - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Прямое попадание в здание магазина из РСЗО зафиксировано в Ясиноватой, также повреждена инфраструктура железнодорожной станции, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 июля по состоянию на 14.00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов Республики: населенный пункт Ясиноватая: - повреждена инфраструктура ж/д станции "Ясиноватая"; - прямое попадание в магазин "Авоська" по улице Орджоникидзе", - рассказали в представительстве.

Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, выпустивших в том числе десять ракет из РСЗО.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала