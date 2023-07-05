https://ria.ru/20230705/vvp-1882269459.html
Мишустин спрогнозировал рост российского ВВП
Мишустин спрогнозировал рост российского ВВП - РИА Новости, 05.07.2023
Мишустин спрогнозировал рост российского ВВП
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным выразил надежду, что рост ВВП по итогам года составит более 2%, отметив, что... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T01:08
2023-07-05T01:08
2023-07-05T01:08
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным выразил надежду, что рост ВВП по итогам года составит более 2%, отметив, что драйвером роста является обрабатывающая промышленность. "Мы надеемся на более 2% роста (ВВП - ред.). Здесь важно, что является драйвером роста. И здесь драйвером вышла обрабатывающая промышленность", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882268396.html
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин спрогнозировал рост российского ВВП
Мишустин надеется, что рост ВВП по итогам года составит более 2 процентов