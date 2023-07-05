https://ria.ru/20230705/vosstanovlenie-1882463391.html

В Макеевке начали восстановительные работы

В Макеевке начали восстановительные работы - РИА Новости, 05.07.2023

В Макеевке начали восстановительные работы

Восстановительные работы в городе Макеевка после ракетного обстрела уже начались, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T20:44

2023-07-05T20:44

2023-07-05T20:44

макеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Восстановительные работы в городе Макеевка после ракетного обстрела уже начались, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что из-за ракетного удара в Макеевке очень существенные разрушения: повреждено девять учреждений здравоохранения, 52 жилых строения, из них 42 многоквартирных дома. "Сегодня в полной мере уже проводились восстановительные работы в плане закрытия теплового контура, потому что там люди живут, там люди работают", - сказал Пушилин.

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, донецкая народная республика, денис пушилин