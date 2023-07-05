https://ria.ru/20230705/vkontakte-1882347070.html

VK Fest проведет прямую трансляцию московского фестиваля

VK Fest проведет прямую трансляцию московского фестиваля - РИА Новости, 05.07.2023

VK Fest проведет прямую трансляцию московского фестиваля

VK Fest пройдет в Москве 15 и 16 июля. На нем пользователи ВКонтакте смогут увидеть фильм обо всех пяти фестивальных площадках. Он объединит в себе лучшие... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:25

2023-07-05T13:25

2023-07-05T13:25

вконтакте

vk fest

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. VK Fest пройдет в Москве 15 и 16 июля. На нем пользователи ВКонтакте смогут увидеть фильм обо всех пяти фестивальных площадках. Он объединит в себе лучшие моменты VK Fest, который уже прошел во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи, а также трансляцию выступлений из Москвы.Трансляция фильма начнется 15 июля в 12:00 в сообществе VK Fest и продолжится 16 июля.Пользователи ВКонтакте смогут посмотреть в прямом эфире выступления артистов на московской Синей сцене. Среди них Баста, JONY, ANNA ASTI, HammAli & Navai, "Иванушки International", GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ и многие другие. Также зрителям будет доступна трансляция шоу с Белой сцены — на ней выступят Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, LOVV66, 10AGE, HELLA HILLZ, Aarne, Асия и другие. Кроме того, частью фильма будут интервью со звездами, ведущим станет Владимир Маркони.Для людей с ограничениями по слуху трансляцию переведут на русский жестовый язык. Слабослышащие актеры московского театра "Недослов" адаптируют шоу артистов в прямом эфире, а также записи выступлений музыкантов, ведущих и блогеров из других городов фестиваля.VK Fest уже прошел в Новосибирске, Владивостоке и Санкт-Петербурге. 8 июля пройдет в Сочи, а затем 15 и 16 июля в Москве.

https://ria.ru/20230704/vkontakte-1882136360.html

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