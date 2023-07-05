https://ria.ru/20230705/valuyki-1882290237.html

При обстреле белгородского города Валуйки пострадала женщина

При обстреле белгородского города Валуйки пострадала женщина - РИА Новости, 05.07.2023

При обстреле белгородского города Валуйки пострадала женщина

Женщина получила осколочные ранения при обстреле украинскими военными города Валуйки, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T09:04

2023-07-05T09:04

2023-07-05T12:38

специальная военная операция на украине

валуйки

белгородская область

украина

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения при обстреле украинскими военными города Валуйки, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Утром в среду он сообщил, что при обстреле Валуйков сработала система ПВО, два частных жилых дома и пять автомобилей получили серьезные повреждения. "Больше часа длился обстрел города Валуйки… Есть одна пострадавшая - женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков. Он добавил, что система ПВО сбила три цели, которые приближались к городу, а также один БПЛА. Следом 12 снарядов были выпущены из РСЗО "Град" в частный жилой сектор. По словам главы региона, в восьми частных жилых домовладениях зарегистрированы повреждения, также зацепило линию электропередачи. Оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия и проводят обследование домов. Город Валуйки находится в 15 километрах от границы с Украиной, численность населения около 30 тысяч человек.

https://ria.ru/20230705/lisichansk-1882288197.html

валуйки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

валуйки, белгородская область, украина, вячеслав гладков, происшествия