https://ria.ru/20230705/valuyki-1882290237.html
При обстреле белгородского города Валуйки пострадала женщина
При обстреле белгородского города Валуйки пострадала женщина - РИА Новости, 05.07.2023
При обстреле белгородского города Валуйки пострадала женщина
Женщина получила осколочные ранения при обстреле украинскими военными города Валуйки, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:04
2023-07-05T09:04
2023-07-05T12:38
специальная военная операция на украине
валуйки
белгородская область
украина
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения при обстреле украинскими военными города Валуйки, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Утром в среду он сообщил, что при обстреле Валуйков сработала система ПВО, два частных жилых дома и пять автомобилей получили серьезные повреждения. "Больше часа длился обстрел города Валуйки… Есть одна пострадавшая - женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков. Он добавил, что система ПВО сбила три цели, которые приближались к городу, а также один БПЛА. Следом 12 снарядов были выпущены из РСЗО "Град" в частный жилой сектор. По словам главы региона, в восьми частных жилых домовладениях зарегистрированы повреждения, также зацепило линию электропередачи. Оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия и проводят обследование домов. Город Валуйки находится в 15 километрах от границы с Украиной, численность населения около 30 тысяч человек.
https://ria.ru/20230705/lisichansk-1882288197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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валуйки, белгородская область, украина, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Валуйки, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
При обстреле белгородского города Валуйки пострадала женщина
Губернатор Гладков: женщина пострадала при обстреле белгородских Валуек со стороны ВСУ