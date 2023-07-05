https://ria.ru/20230705/uregulirovanie-1882380241.html

Замглавы МИД России обсудил с послом Палестины ситуацию в Дженине

Замглавы МИД России обсудил с послом Палестины ситуацию в Дженине - РИА Новости, 05.07.2023

Замглавы МИД России обсудил с послом Палестины ситуацию в Дженине

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Палестины Абдельхафиз Нофаль обсудили в ходе встречи проблематику урегулирования палестино-израильского конфликта с... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:13

2023-07-05T15:13

2023-07-05T15:13

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палестина

михаил богданов

фатх

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Палестины Абдельхафиз Нофаль обсудили в ходе встречи проблематику урегулирования палестино-израильского конфликта с акцентом на опасные последствия резкого обострения обстановки, заявили в среду в МИД России. В министерстве отметили, что Богданов принял палестинского общественно-политического деятеля, супругу находящегося c 2002 года в заключении в израильской тюрьме члена ЦК ФАТХ Марвана Баргути Фадву Баргути по ее просьбе. "В ходе беседы, в которой также принял участие Посол Государства Палестина в Москве Абдельхафиз Нофаль, состоялся углубленный обмен мнениями по проблематике урегулирования палестино-израильского конфликта с акцентом на опасные последствия резкого обострения обстановки в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В ведомстве подчеркнули, что с российской стороны подчеркивалась "важность принятия срочных мер в целях деэскалации напряженности и подтверждена неизменная готовность продолжать в координации с ближневосточными партнерами активные усилия в интересах достижения всеобъемлющего и справедливого урегулирования палестинской проблемы".

https://ria.ru/20230705/dzhenin-1882287240.html

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россия, палестина, михаил богданов, фатх, москва