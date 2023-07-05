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Замглавы МИД России обсудил с послом Палестины ситуацию в Дженине - РИА Новости, 05.07.2023
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15:13 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/uregulirovanie-1882380241.html
Замглавы МИД России обсудил с послом Палестины ситуацию в Дженине
Замглавы МИД России обсудил с послом Палестины ситуацию в Дженине - РИА Новости, 05.07.2023
Замглавы МИД России обсудил с послом Палестины ситуацию в Дженине
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Палестины Абдельхафиз Нофаль обсудили в ходе встречи проблематику урегулирования палестино-израильского конфликта с... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:13
2023-07-05T15:13
россия
палестина
михаил богданов
фатх
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Палестины Абдельхафиз Нофаль обсудили в ходе встречи проблематику урегулирования палестино-израильского конфликта с акцентом на опасные последствия резкого обострения обстановки, заявили в среду в МИД России. В министерстве отметили, что Богданов принял палестинского общественно-политического деятеля, супругу находящегося c 2002 года в заключении в израильской тюрьме члена ЦК ФАТХ Марвана Баргути Фадву Баргути по ее просьбе. "В ходе беседы, в которой также принял участие Посол Государства Палестина в Москве Абдельхафиз Нофаль, состоялся углубленный обмен мнениями по проблематике урегулирования палестино-израильского конфликта с акцентом на опасные последствия резкого обострения обстановки в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В ведомстве подчеркнули, что с российской стороны подчеркивалась "важность принятия срочных мер в целях деэскалации напряженности и подтверждена неизменная готовность продолжать в координации с ближневосточными партнерами активные усилия в интересах достижения всеобъемлющего и справедливого урегулирования палестинской проблемы".
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россия, палестина, михаил богданов, фатх, москва
Россия, Палестина, Михаил Богданов, ФАТХ, Москва
Замглавы МИД России обсудил с послом Палестины ситуацию в Дженине

Замглавы МИД России Богданов и посол Нофаль обсудили палестино-израильское урегулирование

© AP Photo / Nasser NasserИзраильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Палестины Абдельхафиз Нофаль обсудили в ходе встречи проблематику урегулирования палестино-израильского конфликта с акцентом на опасные последствия резкого обострения обстановки, заявили в среду в МИД России.
В министерстве отметили, что Богданов принял палестинского общественно-политического деятеля, супругу находящегося c 2002 года в заключении в израильской тюрьме члена ЦК ФАТХ Марвана Баргути Фадву Баргути по ее просьбе.
"В ходе беседы, в которой также принял участие Посол Государства Палестина в Москве Абдельхафиз Нофаль, состоялся углубленный обмен мнениями по проблематике урегулирования палестино-израильского конфликта с акцентом на опасные последствия резкого обострения обстановки в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что с российской стороны подчеркивалась "важность принятия срочных мер в целях деэскалации напряженности и подтверждена неизменная готовность продолжать в координации с ближневосточными партнерами активные усилия в интересах достижения всеобъемлющего и справедливого урегулирования палестинской проблемы".
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РоссияПалестинаМихаил БогдановФАТХМосква
 
 
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