Замглавы МИД России обсудил с послом Палестины ситуацию в Дженине
Замглавы МИД России Богданов и посол Нофаль обсудили палестино-израильское урегулирование
© AP Photo / Nasser NasserИзраильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
© AP Photo / Nasser Nasser
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Палестины Абдельхафиз Нофаль обсудили в ходе встречи проблематику урегулирования палестино-израильского конфликта с акцентом на опасные последствия резкого обострения обстановки, заявили в среду в МИД России.
В министерстве отметили, что Богданов принял палестинского общественно-политического деятеля, супругу находящегося c 2002 года в заключении в израильской тюрьме члена ЦК ФАТХ Марвана Баргути Фадву Баргути по ее просьбе.
"В ходе беседы, в которой также принял участие Посол Государства Палестина в Москве Абдельхафиз Нофаль, состоялся углубленный обмен мнениями по проблематике урегулирования палестино-израильского конфликта с акцентом на опасные последствия резкого обострения обстановки в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что с российской стороны подчеркивалась "важность принятия срочных мер в целях деэскалации напряженности и подтверждена неизменная готовность продолжать в координации с ближневосточными партнерами активные усилия в интересах достижения всеобъемлющего и справедливого урегулирования палестинской проблемы".