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Немецкий эксперт назвал цель Киева выйти на границы 1991 года недостижимой - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882423936.html
Немецкий эксперт назвал цель Киева выйти на границы 1991 года недостижимой
Немецкий эксперт назвал цель Киева выйти на границы 1991 года недостижимой - РИА Новости, 05.07.2023
Немецкий эксперт назвал цель Киева выйти на границы 1991 года недостижимой
Заявленная киевскими властями военная цель выйти на границы Украины 1991 года практически недостижима, если не произойдет ничего непредвиденного, заявил... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:27
2023-07-05T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Заявленная киевскими властями военная цель выйти на границы Украины 1991 года практически недостижима, если не произойдет ничего непредвиденного, заявил полковник в отставке Вольфганг Рихтер немецкому телеканалу ZDF. Ранее Владимир Зеленский отверг возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года. "Цель &lt;…&gt;, которую декларировал президент Зеленский, откровенно говоря, уже недостижима. Если только не случится что-то такое, что уже не раз случалось в истории, то есть непредвиденное и непредсказуемое развитие событий... Например, внутриполитическая дестабилизация", - полагает эксперт. По его мнению, российские военные подготовились к украинскому контрнаступлению, установив мощные минные поля, а также достаточно обеспечив войска артиллерийскими системами, танками и противотанковыми средствами. "Они больше не повторяли ошибок, допущенных в первые месяцы войны. У них лучше организация. Они могут лучше организовывать ведение артиллерийского огня, разведку и передвижение войск. В целом, оборона несколько легче, чем наступательные операции", - сказал Рихтер. Он также добавил, что Украина пока использовала только треть своего стратегического резерва, рассчитывая, вероятно, нанести еще один сильный удар и прорвать российскую оборону. Однако эксперт не ожидает возможных стратегических изменений в ходе конфликта. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html
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в мире, германия, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Немецкий эксперт назвал цель Киева выйти на границы 1991 года недостижимой

Полковник немецкой армии Рихтер назвал цель Киева выйти на границы 1991 года недостижимой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Заявленная киевскими властями военная цель выйти на границы Украины 1991 года практически недостижима, если не произойдет ничего непредвиденного, заявил полковник в отставке Вольфганг Рихтер немецкому телеканалу ZDF.
Ранее Владимир Зеленский отверг возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года.
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"Цель <…>, которую декларировал президент Зеленский, откровенно говоря, уже недостижима. Если только не случится что-то такое, что уже не раз случалось в истории, то есть непредвиденное и непредсказуемое развитие событий... Например, внутриполитическая дестабилизация", - полагает эксперт.
По его мнению, российские военные подготовились к украинскому контрнаступлению, установив мощные минные поля, а также достаточно обеспечив войска артиллерийскими системами, танками и противотанковыми средствами. "Они больше не повторяли ошибок, допущенных в первые месяцы войны. У них лучше организация. Они могут лучше организовывать ведение артиллерийского огня, разведку и передвижение войск. В целом, оборона несколько легче, чем наступательные операции", - сказал Рихтер.
Он также добавил, что Украина пока использовала только треть своего стратегического резерва, рассчитывая, вероятно, нанести еще один сильный удар и прорвать российскую оборону. Однако эксперт не ожидает возможных стратегических изменений в ходе конфликта.
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Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
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