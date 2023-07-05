https://ria.ru/20230705/tseny-1882268912.html

Правительство точно и выверенно мониторит цены, сообщил Мишустин

Правительство точно и выверенно мониторит цены, сообщил Мишустин - РИА Новости, 05.07.2023

Правительство точно и выверенно мониторит цены, сообщил Мишустин

Кабмин РФ очень точно и выверенно отслеживает цены, это касается и продовольственной корзины, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T01:01

2023-07-05T01:01

2023-07-05T01:01

россия

михаил мишустин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кабмин РФ очень точно и выверенно отслеживает цены, это касается и продовольственной корзины, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Мы создали систему мониторинга цен, это касается продовольственной корзины… Мы очень точно, выверенно смотрим за этим", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230705/torgovlya-1882268692.html

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россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика