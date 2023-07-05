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В правительстве Японии возмутились поездкой Трутнева на Итуруп - РИА Новости, 05.07.2023
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08:29 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/trutnev-1882287795.html
В правительстве Японии возмутились поездкой Трутнева на Итуруп
В правительстве Японии возмутились поездкой Трутнева на Итуруп - РИА Новости, 05.07.2023
В правительстве Японии возмутились поездкой Трутнева на Итуруп
Правительство Японии возмутилось поездкой на российский остров Итуруп вице-премьера РФ Юрия Трутнева, соответствующее заявление сделал в среду на... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:29
2023-07-05T08:29
россия
япония
итуруп
юрий трутнев
хирокадзу мацуно
курильские острова
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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Правительство Японии возмутилось поездкой на российский остров Итуруп вице-премьера РФ Юрия Трутнева, соответствующее заявление сделал в среду на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Зампред правительства РФ - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев 4 июля посетил остров Итуруп, где осмотрел ряд промышленных объектов и провел совещание о функционировании преференциального режима на Курильских островах. Вице-премьер Трутнев поручил Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и руководству Сахалинской области представить предложения по развитию туристической отрасли и проектов в сфере рекреации, в частности, проработать вопрос по созданию на Курильских островах всероссийского детского оздоровительного лагеря. "Нам известно о визите российского вице-премьера Трутнева на остров Итуруп 4 июля. Визиты российских официальных лиц на остров Итуруп, незаконно оккупированный Россией, противоречат позиции нашей страны по территориальной проблеме и являются неприемлемыми", - сказал Мацуно. Он подтвердил появившуюся в СМИ во вторник информацию о том, что России был заявлен протест через посольство Российской Федерации в связи с визитом. Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя протест Японии в связи с визитом вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на остров Итуруп, написала в своем Telegram-канале, что Токио пора выучить, что остров Итуруп принадлежит России. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20230213/kurily-1851601043.html
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россия, япония, итуруп, юрий трутнев, хирокадзу мацуно, курильские острова
Россия, Япония, Итуруп, Юрий Трутнев, Хирокадзу Мацуно, Курильские острова
В правительстве Японии возмутились поездкой Трутнева на Итуруп

В правительстве Японии возмутились поездкой вице-премьера России Трутнева на остров Итуруп

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Правительство Японии возмутилось поездкой на российский остров Итуруп вице-премьера РФ Юрия Трутнева, соответствующее заявление сделал в среду на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
Зампред правительства РФ - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев 4 июля посетил остров Итуруп, где осмотрел ряд промышленных объектов и провел совещание о функционировании преференциального режима на Курильских островах. Вице-премьер Трутнев поручил Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и руководству Сахалинской области представить предложения по развитию туристической отрасли и проектов в сфере рекреации, в частности, проработать вопрос по созданию на Курильских островах всероссийского детского оздоровительного лагеря.
"Нам известно о визите российского вице-премьера Трутнева на остров Итуруп 4 июля. Визиты российских официальных лиц на остров Итуруп, незаконно оккупированный Россией, противоречат позиции нашей страны по территориальной проблеме и являются неприемлемыми", - сказал Мацуно.
Он подтвердил появившуюся в СМИ во вторник информацию о том, что России был заявлен протест через посольство Российской Федерации в связи с визитом.
Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Синдзо Абэ допускал, что его позиция по Южным Курилам была уступкой России
13 февраля, 08:27
Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя протест Японии в связи с визитом вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на остров Итуруп, написала в своем Telegram-канале, что Токио пора выучить, что остров Итуруп принадлежит России.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Ветераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
В Японии вернулись к термину "оккупация" в заявлениях о Южных Курилах
7 февраля, 10:33
 
РоссияЯпонияИтурупЮрий ТрутневХирокадзу МацуноКурильские острова
 
 
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