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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/trevoga-1882363482.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.07.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:13
2023-07-05T14:13
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Первым сигнал тревоги прозвучал в Полтавской, Николаевской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях – в 13.54 (совпадает с мск). Следом тревогу объявили в Одесской, Кировоградской, Сумской и Днепропетровской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
украина
харьковская область
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украина, харьковская область, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Киев
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Николаевской, Харьковской и еще четырех областях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Первым сигнал тревоги прозвучал в Полтавской, Николаевской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях – в 13.54 (совпадает с мск). Следом тревогу объявили в Одесской, Кировоградской, Сумской и Днепропетровской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФКиев
 
 
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