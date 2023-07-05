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Во Франции заявили об отмене ограничений в работе общественного транспорта - РИА Новости, 05.07.2023
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14:26 05.07.2023 (обновлено: 14:56 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/transport-1882366640.html
Во Франции заявили об отмене ограничений в работе общественного транспорта
Во Франции заявили об отмене ограничений в работе общественного транспорта - РИА Новости, 05.07.2023
Во Франции заявили об отмене ограничений в работе общественного транспорта
Во Франции будут отменены ранее введенные из-за массовых беспорядков ограничения в работе автобусов и трамваев, следует из заявления министра-делегата,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:26
2023-07-05T14:56
в мире
франция
эммануэль макрон
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Во Франции будут отменены ранее введенные из-за массовых беспорядков ограничения в работе автобусов и трамваев, следует из заявления министра-делегата, отвечающего за транспорт, Клемана Бона. "Сегодня вечером будет восстановлена нормальная работа автобусов и трамваев везде во Франции", - написал он на своей странице в Twitter. Министр-делегат отдельно отметил, что дополнительные ограничения на местах могут быть вновь введены в зависимости от ситуации. Волна протестов против полицейского произвола во Франции постепенно утихает. Число задержанных, а также масштабы погромов уменьшаются уже несколько дней подряд. Накануне президент страны Эммануэль Макрон заявил, что пик массовых беспорядков пройден. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по словам силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла более пяти тысяч автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По информации минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров.
https://ria.ru/20230705/frantsiya-1882364115.html
https://ria.ru/20230705/ugroza-1882326785.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции заявили об отмене ограничений в работе общественного транспорта

Министр Бон: ограничения для общественного транспорта из-за беспорядков во Франции отменят

© РИА Новости / Евгений Полойко Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере
 Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Во Франции будут отменены ранее введенные из-за массовых беспорядков ограничения в работе автобусов и трамваев, следует из заявления министра-делегата, отвечающего за транспорт, Клемана Бона.
«
"Сегодня вечером будет восстановлена нормальная работа автобусов и трамваев везде во Франции", - написал он на своей странице в Twitter.
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Министр-делегат отдельно отметил, что дополнительные ограничения на местах могут быть вновь введены в зависимости от ситуации.
Волна протестов против полицейского произвола во Франции постепенно утихает. Число задержанных, а также масштабы погромов уменьшаются уже несколько дней подряд. Накануне президент страны Эммануэль Макрон заявил, что пик массовых беспорядков пройден.
В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по словам силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла более пяти тысяч автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По информации минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров.
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