В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях потеряли более 300 военных
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Киев за сутки потерял на южнодонецком и запорожском направлениях более 300 солдат, два БМП, два броневика, четыре гаубицы и несколько самоходных артиллерийских установок, в том числе польские Krab, пресечена деятельность четырёх украинских ДРГ, сообщили в Минобороны РФ.
"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 300 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, две самоходных артиллерийских установки "Акация", а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на южнодонецком направлении обороняющиеся подразделения группировки "Восток" отразили пять атак украинских военных силами до мотопехотной роты в направлении Старомайорского и Урожайного в ДНР. В районах Макаровки в ДНР и Приютного в Запорожской области были поражены скопления живой силы противника.
Кроме того, в районе Угледара в ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
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"На запорожском направлении… отражена атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области. В районах населенных пунктов Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области ударами авиации поражены скопления живой силы и техники ВСУ", - уточнили в МО РФ.
Кроме того, в районах населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.