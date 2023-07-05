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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 05.07.2023 (обновлено: 14:25 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882365200.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 05.07.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях
Киев за сутки потерял на южнодонецком и запорожском направлениях более 300 солдат, два БМП, два броневика, четыре гаубицы и несколько самоходных артиллерийских... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:21
2023-07-05T14:25
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Киев за сутки потерял на южнодонецком и запорожском направлениях более 300 солдат, два БМП, два броневика, четыре гаубицы и несколько самоходных артиллерийских установок, в том числе польские Krab, пресечена деятельность четырёх украинских ДРГ, сообщили в Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 300 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, две самоходных артиллерийских установки "Акация", а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении обороняющиеся подразделения группировки "Восток" отразили пять атак украинских военных силами до мотопехотной роты в направлении Старомайорского и Урожайного в ДНР. В районах Макаровки в ДНР и Приютного в Запорожской области были поражены скопления живой силы противника.Кроме того, в районе Угледара в ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа."На запорожском направлении… отражена атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области. В районах населенных пунктов Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области ударами авиации поражены скопления живой силы и техники ВСУ", - уточнили в МО РФ.Кроме того, в районах населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882364513.html
https://ria.ru/20230705/sklady-1882364635.html
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россия
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украина, россия, безопасность, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны: ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях потеряли более 300 военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки ЗУ-23-2
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Киев за сутки потерял на южнодонецком и запорожском направлениях более 300 солдат, два БМП, два броневика, четыре гаубицы и несколько самоходных артиллерийских установок, в том числе польские Krab, пресечена деятельность четырёх украинских ДРГ, сообщили в Минобороны РФ.
"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 300 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, две самоходных артиллерийских установки "Акация", а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Вчера, 14:18
Отмечается, что на южнодонецком направлении обороняющиеся подразделения группировки "Восток" отразили пять атак украинских военных силами до мотопехотной роты в направлении Старомайорского и Урожайного в ДНР. В районах Макаровки в ДНР и Приютного в Запорожской области были поражены скопления живой силы противника.
Кроме того, в районе Угледара в ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
«
"На запорожском направлении… отражена атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области. В районах населенных пунктов Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области ударами авиации поражены скопления живой силы и техники ВСУ", - уточнили в МО РФ.
Кроме того, в районах населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Российские военные уничтожили в ДНР украинские склады боеприпасов
Вчера, 14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБезопасностьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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