https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882365200.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 05.07.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях

Киев за сутки потерял на южнодонецком и запорожском направлениях более 300 солдат, два БМП, два броневика, четыре гаубицы и несколько самоходных артиллерийских... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:21

2023-07-05T14:21

2023-07-05T14:25

специальная военная операция на украине

украина

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безопасность

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Киев за сутки потерял на южнодонецком и запорожском направлениях более 300 солдат, два БМП, два броневика, четыре гаубицы и несколько самоходных артиллерийских установок, в том числе польские Krab, пресечена деятельность четырёх украинских ДРГ, сообщили в Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 300 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, две самоходных артиллерийских установки "Акация", а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении обороняющиеся подразделения группировки "Восток" отразили пять атак украинских военных силами до мотопехотной роты в направлении Старомайорского и Урожайного в ДНР. В районах Макаровки в ДНР и Приютного в Запорожской области были поражены скопления живой силы противника.Кроме того, в районе Угледара в ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа."На запорожском направлении… отражена атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области. В районах населенных пунктов Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области ударами авиации поражены скопления живой силы и техники ВСУ", - уточнили в МО РФ.Кроме того, в районах населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882364513.html

https://ria.ru/20230705/sklady-1882364635.html

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россия

запорожская область

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, безопасность, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины