https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882364513.html

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 05.07.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении

Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на Купянском направлении до 20 украинских военных, бронетранспортер и американскую радиолокационную станцию... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:18

2023-07-05T14:18

2023-07-05T14:24

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на Купянском направлении до 20 украинских военных, бронетранспортер и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, говорится в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Синьковка и Тимковка Харьковской области", - сообщили в военном ведомстве."Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля. Также в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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