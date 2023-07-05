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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 05.07.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на Купянском направлении до 20 украинских военных, бронетранспортер и американскую радиолокационную станцию... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:18
2023-07-05T14:18
2023-07-05T14:24
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на Купянском направлении до 20 украинских военных, бронетранспортер и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, говорится в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Синьковка и Тимковка Харьковской области", - сообщили в военном ведомстве."Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля. Также в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 20 военных на Купянском направлении