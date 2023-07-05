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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 05.07.2023 (обновлено: 14:24 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882364513.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 05.07.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на Купянском направлении до 20 украинских военных, бронетранспортер и американскую радиолокационную станцию... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:18
2023-07-05T14:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
украина
харьковская область
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на Купянском направлении до 20 украинских военных, бронетранспортер и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, говорится в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Синьковка и Тимковка Харьковской области", - сообщили в военном ведомстве."Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля. Также в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении

Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 20 военных на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на Купянском направлении до 20 украинских военных, бронетранспортер и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, говорится в сводке Минобороны РФ.
«
"На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Синьковка и Тимковка Харьковской области", - сообщили в военном ведомстве.
"Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля. Также в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаХарьковская область
 
 
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