https://ria.ru/20230705/slovar-1882396847.html

Эксперт назвал постановление о словарях продолжением языковой политики

Эксперт назвал постановление о словарях продолжением языковой политики - РИА Новости, 05.07.2023

Эксперт назвал постановление о словарях продолжением языковой политики

Реализация поправок о государственном языке невозможна без нормативных словарей, считает ректор Российского государственного гуманитарного университета доктор... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:49

2023-07-05T15:49

2023-07-05T15:49

год педагога и наставника

общество

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50018/46/500184664_0:163:2976:1837_1920x0_80_0_0_1d68a360bdc7db5359c53af40f6bf41d.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Реализация поправок о государственном языке невозможна без нормативных словарей, считает ректор Российского государственного гуманитарного университета доктор исторических наук, автор свыше 300 научных, научно-методических и научно-популярных трудов Александр Безбородов."Последние несколько лет наше государство взяло неуклонный курс на поддержку и защиту русского языка как государственного. Были приняты важные поправки к федеральному закону о государственном языке. Однако реализация этих поправок невозможна без создания нормативных словарей русского языка", – отметил эксперт.В этой связи, по мнению Безбородова, принятие постановления об утверждении требований к составлению нормативных словарей, в которых будут фиксироваться нормы современного русского языка для его использования в качестве государственного, выглядит естественным и логичным шагом с точки зрения заявленной языковой политики."Можно сказать, что государство не только демонстрирует важность поддержки русского языка как государственного, но и прилагает конкретные усилия в этом направлении. Эти усилия смогут обеспечить полноценное функционирование закона о государственном языке и стать основой государственной языковой политики", – подчеркнул доктор исторических наук.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование