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Эксперт назвал постановление о словарях продолжением языковой политики
Эксперт назвал постановление о словарях продолжением языковой политики - РИА Новости, 05.07.2023
Эксперт назвал постановление о словарях продолжением языковой политики
Реализация поправок о государственном языке невозможна без нормативных словарей, считает ректор Российского государственного гуманитарного университета доктор... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:49
2023-07-05T15:49
2023-07-05T15:49
год педагога и наставника
общество
сн_образование
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Реализация поправок о государственном языке невозможна без нормативных словарей, считает ректор Российского государственного гуманитарного университета доктор исторических наук, автор свыше 300 научных, научно-методических и научно-популярных трудов Александр Безбородов."Последние несколько лет наше государство взяло неуклонный курс на поддержку и защиту русского языка как государственного. Были приняты важные поправки к федеральному закону о государственном языке. Однако реализация этих поправок невозможна без создания нормативных словарей русского языка", – отметил эксперт.В этой связи, по мнению Безбородова, принятие постановления об утверждении требований к составлению нормативных словарей, в которых будут фиксироваться нормы современного русского языка для его использования в качестве государственного, выглядит естественным и логичным шагом с точки зрения заявленной языковой политики."Можно сказать, что государство не только демонстрирует важность поддержки русского языка как государственного, но и прилагает конкретные усилия в этом направлении. Эти усилия смогут обеспечить полноценное функционирование закона о государственном языке и стать основой государственной языковой политики", – подчеркнул доктор исторических наук.
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общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Реализация поправок о государственном языке невозможна без нормативных словарей, считает ректор Российского государственного гуманитарного университета доктор исторических наук, автор свыше 300 научных, научно-методических и научно-популярных трудов Александр Безбородов.
"Последние несколько лет наше государство взяло неуклонный курс на поддержку и защиту русского языка как государственного. Были приняты важные поправки к федеральному закону о государственном языке. Однако реализация этих поправок невозможна без создания нормативных словарей русского языка", – отметил эксперт.
В этой связи, по мнению Безбородова, принятие постановления об утверждении требований к составлению нормативных словарей, в которых будут фиксироваться нормы современного русского языка для его использования в качестве государственного, выглядит естественным и логичным шагом с точки зрения заявленной языковой политики.
"Можно сказать, что государство не только демонстрирует важность поддержки русского языка как государственного, но и прилагает конкретные усилия в этом направлении. Эти усилия смогут обеспечить полноценное функционирование закона о государственном языке и стать основой государственной языковой политики", – подчеркнул доктор исторических наук.