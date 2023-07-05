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Российские военные уничтожили в ДНР украинские склады боеприпасов
Российские военные уничтожили в ДНР украинские склады боеприпасов - РИА Новости, 05.07.2023
Российские военные уничтожили в ДНР украинские склады боеприпасов
Российские военные уничтожили в ДНР склады боеприпасов и военно-технического имущества украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:19
2023-07-05T14:19
2023-07-05T14:28
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
дружковка
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склады боеприпасов и военно-технического имущества украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Дружковка и Максимовка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. А в районе населенного пункта Раздоловка ДНР нанесено поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВСУ.В целом, за сутки нанесено российские военные нанесли поражение 79 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные уничтожили в ДНР украинские склады боеприпасов
Минобороны: российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Дружковки и Максимовки