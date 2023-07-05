https://ria.ru/20230705/sklady-1882364635.html

Российские военные уничтожили в ДНР украинские склады боеприпасов

Российские военные уничтожили в ДНР украинские склады боеприпасов - РИА Новости, 05.07.2023

Российские военные уничтожили в ДНР украинские склады боеприпасов

Российские военные уничтожили в ДНР склады боеприпасов и военно-технического имущества украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:19

2023-07-05T14:19

2023-07-05T14:28

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

дружковка

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склады боеприпасов и военно-технического имущества украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Дружковка и Максимовка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. А в районе населенного пункта Раздоловка ДНР нанесено поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВСУ.В целом, за сутки нанесено российские военные нанесли поражение 79 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

дружковка

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, дружковка, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр