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Российские военные уничтожили в ДНР украинские склады боеприпасов - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 05.07.2023 (обновлено: 14:28 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/sklady-1882364635.html
Российские военные уничтожили в ДНР украинские склады боеприпасов
Российские военные уничтожили в ДНР украинские склады боеприпасов - РИА Новости, 05.07.2023
Российские военные уничтожили в ДНР украинские склады боеприпасов
Российские военные уничтожили в ДНР склады боеприпасов и военно-технического имущества украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:19
2023-07-05T14:28
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
дружковка
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склады боеприпасов и военно-технического имущества украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Дружковка и Максимовка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. А в районе населенного пункта Раздоловка ДНР нанесено поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВСУ.В целом, за сутки нанесено российские военные нанесли поражение 79 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
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безопасность, донецкая народная республика, россия, дружковка, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Дружковка, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные уничтожили в ДНР украинские склады боеприпасов

Минобороны: российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Дружковки и Максимовки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склады боеприпасов и военно-технического имущества украинской армии, сообщило министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Дружковка и Максимовка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
А в районе населенного пункта Раздоловка ДНР нанесено поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВСУ.
В целом, за сутки нанесено российские военные нанесли поражение 79 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияДружковкаВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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