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Полиция Швеции получила новые заявки на акции сожжения религиозных книг - РИА Новости, 05.07.2023
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15:15 05.07.2023 (обновлено: 15:25 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/shvetsiya-1882380991.html
Полиция Швеции получила новые заявки на акции сожжения религиозных книг
Полиция Швеции получила новые заявки на акции сожжения религиозных книг - РИА Новости, 05.07.2023
Полиция Швеции получила новые заявки на акции сожжения религиозных книг
Полиция Швеции получила на рассмотрение еще три заявки на проведение акций сожжения религиозных книг, сообщил портал Local Sweden со ссылкой на информацию... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:15
2023-07-05T15:25
в мире
швеция
стокгольм (город)
израиль
ахмед абуль гейт
ульф кристерссон
лига арабских государств
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Полиция Швеции получила на рассмотрение еще три заявки на проведение акций сожжения религиозных книг, сообщил портал Local Sweden со ссылкой на информацию местной телекомпании. "Еще три заявки на сожжение религиозных книг поданы в полицию", — указано в материале. Заявку подала женщина, которая хочет "как можно скорее" сжечь Коран у мечети в Стокгольме, мужчина, желающий уничтожить Тору и Библию у посольства Израиля 15 июля, и третий гражданин, планирующий сжечь религиозные тексты 12 июля в городе Хельсингборге на юге Швеции. Все предоставленные в полицию заявки пока находятся на стадии рассмотрения. Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением священной книги мусульман Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня — в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Кристерссон заявил, что это решение "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного из них задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама в конце июня вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним. При этом в четверг десятки жителей республики собрались на акцию протеста возле посольства королевства в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.
https://ria.ru/20230703/koran-1882005497.html
https://ria.ru/20230703/koran-1881986680.html
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швеция
стокгольм (город)
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в мире, швеция, стокгольм (город), израиль, ахмед абуль гейт, ульф кристерссон, лига арабских государств
В мире, Швеция, Стокгольм (город), Израиль, Ахмед Абуль Гейт, Ульф Кристерссон, Лига арабских государств
Полиция Швеции получила новые заявки на акции сожжения религиозных книг

Local Sweden: полиция Швеции получила еще три заявки на акции сожжения религиозных книг

© AFP 2023 / TT News Agency/Frida WinterПолиция в Швеции
Полиция в Швеции - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023 / TT News Agency/Frida Winter
Полиция в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Полиция Швеции получила на рассмотрение еще три заявки на проведение акций сожжения религиозных книг, сообщил портал Local Sweden со ссылкой на информацию местной телекомпании.
«
"Еще три заявки на сожжение религиозных книг поданы в полицию", — указано в материале.
Заявку подала женщина, которая хочет "как можно скорее" сжечь Коран у мечети в Стокгольме, мужчина, желающий уничтожить Тору и Библию у посольства Израиля 15 июля, и третий гражданин, планирующий сжечь религиозные тексты 12 июля в городе Хельсингборге на юге Швеции.
Все предоставленные в полицию заявки пока находятся на стадии рассмотрения.
Книга в руках мусульманина - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Причастный к сожжению Корана в Стокгольме не признал вины
3 июля, 19:23
Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением священной книги мусульман Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня — в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Кристерссон заявил, что это решение "законно, но неуместно".
В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного из них задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Папа римский возмутился сожжением Корана в Швеции
3 июля, 18:10
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама в конце июня вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним. При этом в четверг десятки жителей республики собрались на акцию протеста возле посольства королевства в Багдаде.
Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.
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Вчера, 11:31
 
В миреШвецияСтокгольм (город)ИзраильАхмед Абуль ГейтУльф КристерссонЛига арабских государств
 
 
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