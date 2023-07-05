Полиция Швеции получила новые заявки на акции сожжения религиозных книг
Local Sweden: полиция Швеции получила еще три заявки на акции сожжения религиозных книг
Полиция в Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Полиция Швеции получила на рассмотрение еще три заявки на проведение акций сожжения религиозных книг, сообщил портал Local Sweden со ссылкой на информацию местной телекомпании.
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"Еще три заявки на сожжение религиозных книг поданы в полицию", — указано в материале.
Заявку подала женщина, которая хочет "как можно скорее" сжечь Коран у мечети в Стокгольме, мужчина, желающий уничтожить Тору и Библию у посольства Израиля 15 июля, и третий гражданин, планирующий сжечь религиозные тексты 12 июля в городе Хельсингборге на юге Швеции.
Все предоставленные в полицию заявки пока находятся на стадии рассмотрения.
Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением священной книги мусульман Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня — в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Кристерссон заявил, что это решение "законно, но неуместно".
В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного из них задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама в конце июня вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним. При этом в четверг десятки жителей республики собрались на акцию протеста возле посольства королевства в Багдаде.
Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.