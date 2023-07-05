https://ria.ru/20230705/remont-1882301507.html

В 2023 году планируется провести капитальный ремонт 1760 зданий школ

В 2023 году планируется провести капитальный ремонт 1760 зданий школ - РИА Новости, 05.07.2023

В 2023 году планируется провести капитальный ремонт 1760 зданий школ

Все запланированные в 2022 году в зданиях школ капитальные ремонты были проведены, до конца 2023 года планируется завершить капремонт 1760 школ. Об этом сообщил РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T10:16

2023-07-05T10:16

2023-07-05T10:16

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все запланированные в 2022 году в зданиях школ капитальные ремонты были проведены, до конца 2023 года планируется завершить капремонт 1760 школ. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в формате видеоконференции."У нас прозвенел уже выпускной звонок, выпускники закончили школы. В основном все ушли на каникулы, преподаватели школ в отпуск уходят. Не везде, наверное, и не все, но тем не менее мы понимаем, что летний период – как раз тот период, когда наиболее интенсивно происходят капитальные ремонты школ, хотя эти работы идут круглый год. В порядке софинансирования из федерального бюджета выделяются приличные деньги, по-моему, 67 миллиардов рублей", – сказал президент России Владимир Путин.Министр просвещения отметил, что в 2022 году по программе "Модернизация школьных систем образования" капитальный ремонт завершен в 1663 школах."В прошлом году в регионах за счет средств федерального бюджета отремонтировано 1298 школ. Это – 100% от плана. Он выполнен полностью", – информировал Сергей Кравцов.Глава Минпросвещения добавил, что по итогам прошедшего года в рамках программы в 365 школьных зданиях работы проведены за счет региональных бюджетов. Кроме того, регионы принимают на себя дополнительные встречные обязательства по антитеррористической защищенности отремонтированных объектов, обновлению фонда учебников, переподготовке кадров."В этом году запланирован капремонт еще 1 760 зданий, из них 230 – за счет региональных средств. Мы держим эту работу на особом контроле, будем делать все, чтобы к 1 сентября все школы открылись", – отметил он.Сергей Кравцов обратил внимание, что кроме ремонта проводится оснащение школ современными средствами обучения и воспитания. При этом сами школьники, их родители и учителя непосредственно участвуют в приемке проведенных работ."Никакие санкции и ограничения нам не мешают. Мы идем в плановом режиме, все задачи и поручения будут выполнены в срок", – заключил Сергей Кравцов.Беспрецедентную по масштабу программу капитального ремонта школ "Модернизация школьных систем образования" в рамках государственной программы "Развитие образования" реализует Минпросвещения России вместе с Минстроем России и субъектами Российской Федерации. Согласно программе за 2022-2023 годы должно быть отремонтировано в сумме 3000 объектов, а до конца 2026 года – 7300 объектов.Наблюдение за ходом выполнения ремонтных работ, закупок и поставок оснащения ведут штабы родительского общественного контроля, которые уже работают в каждом регионе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование