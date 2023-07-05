https://ria.ru/20230705/radiatsiya-1882290611.html

Радиационный фон на Украине соответствует нормам

Радиационный фон на Украине соответствует нормам - РИА Новости, 05.07.2023

Радиационный фон на Украине соответствует нормам

Радиационный фон на Украине соответствует нормам, сообщает гидрометцентр. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T09:06

2023-07-05T09:06

2023-07-05T09:06

в мире

украина

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Радиационный фон на Украине соответствует нормам, сообщает гидрометцентр. Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. После этого минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС. "По состоянию на 5 июля радиационная ситуация в Украине находится в своих привычных пределах", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что на пунктах наблюдения радиометрической сети в 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской и Южноукраинской АЭС и территориях, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы, кроме зоны отчуждения, зарегистрированы величины мощности экспозиционной дозы, которые находятся в пределах своих среднемесячных величин. Это свидетельствует не только об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерных объектах, но и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно- загрязненных воздушных масс, которые могли бы изменить естественный радиационный фон, добавили в гидрометцентре.

https://ria.ru/20230704/udar-1882249369.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина