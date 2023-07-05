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Радиационный фон на Украине соответствует нормам - РИА Новости, 05.07.2023
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09:06 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/radiatsiya-1882290611.html
Радиационный фон на Украине соответствует нормам
Радиационный фон на Украине соответствует нормам - РИА Новости, 05.07.2023
Радиационный фон на Украине соответствует нормам
Радиационный фон на Украине соответствует нормам, сообщает гидрометцентр. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:06
2023-07-05T09:06
в мире
украина
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Радиационный фон на Украине соответствует нормам, сообщает гидрометцентр. Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. После этого минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС. "По состоянию на 5 июля радиационная ситуация в Украине находится в своих привычных пределах", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что на пунктах наблюдения радиометрической сети в 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской и Южноукраинской АЭС и территориях, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы, кроме зоны отчуждения, зарегистрированы величины мощности экспозиционной дозы, которые находятся в пределах своих среднемесячных величин. Это свидетельствует не только об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерных объектах, но и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно- загрязненных воздушных масс, которые могли бы изменить естественный радиационный фон, добавили в гидрометцентре.
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в мире, украина
В мире, Украина
Радиационный фон на Украине соответствует нормам

Гидрометцентр Украины: радиационный фон на территории страны соответствует нормам

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Радиационный фон на Украине соответствует нормам, сообщает гидрометцентр.
Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. После этого минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС.
"По состоянию на 5 июля радиационная ситуация в Украине находится в своих привычных пределах", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что на пунктах наблюдения радиометрической сети в 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской и Южноукраинской АЭС и территориях, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы, кроме зоны отчуждения, зарегистрированы величины мощности экспозиционной дозы, которые находятся в пределах своих среднемесячных величин.
Это свидетельствует не только об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерных объектах, но и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно- загрязненных воздушных масс, которые могли бы изменить естественный радиационный фон, добавили в гидрометцентре.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Карчаа: ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с радиоактивными отходами
4 июля, 20:40
 
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