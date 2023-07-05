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В Польше рассказали, что британская ПВО прикрывает поставки оружия Украине - РИА Новости, 05.07.2023
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17:56 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/pvo-1882431140.html
В Польше рассказали, что британская ПВО прикрывает поставки оружия Украине
В Польше рассказали, что британская ПВО прикрывает поставки оружия Украине - РИА Новости, 05.07.2023
В Польше рассказали, что британская ПВО прикрывает поставки оружия Украине
Британская система ПВО Sky Sabre в Польше прикрывает поставки вооружения на Украину, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак журналистам в Лондоне, где РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:56
2023-07-05T17:56
польша
великобритания
украина
мариуш блащак
бен уоллес
джеймс клеверли
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ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Британская система ПВО Sky Sabre в Польше прикрывает поставки вооружения на Украину, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак журналистам в Лондоне, где он и министр иностранных дел Польши встречались с главами минобороны и МИД Великобритании Беном Уоллесом и Джеймсом Клеверли. Великобритания развернула в Польше свою систему ПВО Sky Sabre в прошлом году. "Мы ценим тот факт, что британское подразделение Sky Sabre занимается охраной хаба в Жешуве, через который идет помощь на Украину", - сказал Блащак. Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre в конце 2021 года. Новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. По имеющимся данным, Sky Sabre может одновременно управлять полетом 24 ракет, которые способны уничтожать истребители, дроны и бомбы с лазерным наведением.
https://ria.ru/20230703/patriot-1881920127.html
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польша, великобритания, украина, мариуш блащак, бен уоллес, джеймс клеверли
Польша, Великобритания, Украина, Мариуш Блащак, Бен Уоллес, Джеймс Клеверли
В Польше рассказали, что британская ПВО прикрывает поставки оружия Украине

Глава Минобороны Блащак: система ПВО Sky Sabre в Польше прикрывает поставки оружия Украине

© Фото : Ministry of Defence/Sergeant Tom Evans, RLCБританский зенитно-ракетный комплекс Sky Sabre
Британский зенитно-ракетный комплекс Sky Sabre - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : Ministry of Defence/Sergeant Tom Evans, RLC
Британский зенитно-ракетный комплекс Sky Sabre. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Британская система ПВО Sky Sabre в Польше прикрывает поставки вооружения на Украину, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак журналистам в Лондоне, где он и министр иностранных дел Польши встречались с главами минобороны и МИД Великобритании Беном Уоллесом и Джеймсом Клеверли.
Великобритания развернула в Польше свою систему ПВО Sky Sabre в прошлом году.
"Мы ценим тот факт, что британское подразделение Sky Sabre занимается охраной хаба в Жешуве, через который идет помощь на Украину", - сказал Блащак.
Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre в конце 2021 года. Новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. По имеющимся данным, Sky Sabre может одновременно управлять полетом 24 ракет, которые способны уничтожать истребители, дроны и бомбы с лазерным наведением.
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ПольшаВеликобританияУкраинаМариуш БлащакБен УоллесДжеймс Клеверли
 
 
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