https://ria.ru/20230705/pvo-1882431140.html

В Польше рассказали, что британская ПВО прикрывает поставки оружия Украине

В Польше рассказали, что британская ПВО прикрывает поставки оружия Украине - РИА Новости, 05.07.2023

В Польше рассказали, что британская ПВО прикрывает поставки оружия Украине

Британская система ПВО Sky Sabre в Польше прикрывает поставки вооружения на Украину, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак журналистам в Лондоне, где РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:56

2023-07-05T17:56

2023-07-05T17:56

польша

великобритания

украина

мариуш блащак

бен уоллес

джеймс клеверли

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ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Британская система ПВО Sky Sabre в Польше прикрывает поставки вооружения на Украину, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак журналистам в Лондоне, где он и министр иностранных дел Польши встречались с главами минобороны и МИД Великобритании Беном Уоллесом и Джеймсом Клеверли. Великобритания развернула в Польше свою систему ПВО Sky Sabre в прошлом году. "Мы ценим тот факт, что британское подразделение Sky Sabre занимается охраной хаба в Жешуве, через который идет помощь на Украину", - сказал Блащак. Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre в конце 2021 года. Новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. По имеющимся данным, Sky Sabre может одновременно управлять полетом 24 ракет, которые способны уничтожать истребители, дроны и бомбы с лазерным наведением.

https://ria.ru/20230703/patriot-1881920127.html

польша

великобритания

украина

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польша, великобритания, украина, мариуш блащак, бен уоллес, джеймс клеверли