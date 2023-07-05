https://ria.ru/20230705/pushilin-1882411242.html

Пушилин навестил военных в центре хирургии имени Вишневского

Пушилин навестил военных в центре хирургии имени Вишневского - РИА Новости, 05.07.2023

Пушилин навестил военных в центре хирургии имени Вишневского

Врио главы ДНР Денис Пушилин встретился с военнослужащими, которые проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:43

2023-07-05T16:43

2023-07-05T16:50

специальная военная операция на украине

общество

донецкая народная республика

москва

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин встретился с военнослужащими, которые проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского в Москве. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале"Проведал ребят, которые находятся на лечении после ранения в Национальном медицинском исследовательском центе хирургии имени А.В. Вишневского. Из Донецкой Народной Республики в нем госпитализированы девять военнослужащих. Пообщались, ответил на вопросы. Ребята очень скромные, зато геройски вели себя на поле боя. Поблагодарил за то, что освобождали родную землю, не жалея ни себя, ни своего здоровья", - написал Пушилин.Кроме того, врио главы ДНР выразил благодарность начальнику центра хирургии генерал-майору Александру Есипову за медицинское обслуживание раненных военнослужащих. Пушилин отметил высокий уровень работы врачей центра.

донецкая народная республика

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, москва, денис пушилин