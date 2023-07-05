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Пушилин навестил военных в центре хирургии имени Вишневского - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:43 05.07.2023 (обновлено: 16:50 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/pushilin-1882411242.html
Пушилин навестил военных в центре хирургии имени Вишневского
Пушилин навестил военных в центре хирургии имени Вишневского - РИА Новости, 05.07.2023
Пушилин навестил военных в центре хирургии имени Вишневского
Врио главы ДНР Денис Пушилин встретился с военнослужащими, которые проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:43
2023-07-05T16:50
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
москва
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин встретился с военнослужащими, которые проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского в Москве. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале"Проведал ребят, которые находятся на лечении после ранения в Национальном медицинском исследовательском центе хирургии имени А.В. Вишневского. Из Донецкой Народной Республики в нем госпитализированы девять военнослужащих. Пообщались, ответил на вопросы. Ребята очень скромные, зато геройски вели себя на поле боя. Поблагодарил за то, что освобождали родную землю, не жалея ни себя, ни своего здоровья", - написал Пушилин.Кроме того, врио главы ДНР выразил благодарность начальнику центра хирургии генерал-майору Александру Есипову за медицинское обслуживание раненных военнослужащих. Пушилин отметил высокий уровень работы врачей центра.
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общество, донецкая народная республика, москва, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Москва, Денис Пушилин
Пушилин навестил военных в центре хирургии имени Вишневского

Пушилин навестил военных, которые лечатся в центре хирургии имени Вишневского в Москве

© Пушилин/TelegramВрио главы ДНР Денис Пушилин встретился с военнослужащими, которые проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского
Врио главы ДНР Денис Пушилин встретился с военнослужащими, которые проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского
© Пушилин/Telegram
Врио главы ДНР Денис Пушилин встретился с военнослужащими, которые проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин встретился с военнослужащими, которые проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского в Москве. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале
"Проведал ребят, которые находятся на лечении после ранения в Национальном медицинском исследовательском центе хирургии имени А.В. Вишневского. Из Донецкой Народной Республики в нем госпитализированы девять военнослужащих. Пообщались, ответил на вопросы. Ребята очень скромные, зато геройски вели себя на поле боя. Поблагодарил за то, что освобождали родную землю, не жалея ни себя, ни своего здоровья", - написал Пушилин.
© Пушилин/TelegramВрио главы ДНР Денис Пушилин встретился с военнослужащими, которые проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского
Врио главы ДНР Денис Пушилин встретился с военнослужащими, которые проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского
© Пушилин/Telegram
Врио главы ДНР Денис Пушилин встретился с военнослужащими, которые проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского
Кроме того, врио главы ДНР выразил благодарность начальнику центра хирургии генерал-майору Александру Есипову за медицинское обслуживание раненных военнослужащих. Пушилин отметил высокий уровень работы врачей центра.
© Пушилин/TelegramВрио главы ДНР Денис Пушилин встретился с военнослужащими, которые проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского
Врио главы ДНР Денис Пушилин встретился с военнослужащими, которые проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского
© Пушилин/Telegram
Врио главы ДНР Денис Пушилин встретился с военнослужащими, которые проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкая Народная РеспубликаМоскваДенис Пушилин
 
 
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