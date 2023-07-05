https://ria.ru/20230705/preduprezhdenie-1882329027.html
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 05.07.2023
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили с четверга по субботу штормовое предупреждение в Воронежской области из-за сильной жары, столбик термометра в эти дни поднимется до плюс 36... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:15
2023-07-05T12:15
2023-07-05T12:15
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Спасатели объявили с четверга по субботу штормовое предупреждение в Воронежской области из-за сильной жары, столбик термометра в эти дни поднимется до плюс 36 градусов, сообщает в своем телеграм-канале ГУМЧС по региону. "От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях": днем 6, 7 и 8 июля 2023 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара, максимальная температура воздуха 35-36 градусов", - говорится в сообщении. Спасатели просят воронежцев скорректировать планы в соответствии с прогнозами синоптиков. Из-за жары на территории области повышаются риски возникновения лесных и других видов ландшафтных пожаров. Спасатели напоминают, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях. В настоящее время температура в регионе достигает плюс 28 градусов.
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воронежская область, россия
Воронежская область, Россия
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
В Воронежской области с четверга по субботу объявили штормовое предупреждение из-за жары
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости.
Спасатели объявили с четверга по субботу штормовое предупреждение в Воронежской области из-за сильной жары, столбик термометра в эти дни поднимется до плюс 36 градусов, сообщает в своем телеграм-канале
ГУМЧС по региону.
"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях": днем 6, 7 и 8 июля 2023 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара, максимальная температура воздуха 35-36 градусов", - говорится в сообщении.
Спасатели просят воронежцев скорректировать планы в соответствии с прогнозами синоптиков. Из-за жары на территории области повышаются риски возникновения лесных и других видов ландшафтных пожаров. Спасатели напоминают, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях.
В настоящее время температура в регионе достигает плюс 28 градусов.
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