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В Екатеринбурге загорелась крыша пятиэтажного жилого дома

В Екатеринбурге загорелась крыша пятиэтажного жилого дома - РИА Новости, 05.07.2023

В Екатеринбурге загорелась крыша пятиэтажного жилого дома

Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась в Екатеринбурге на 300 квадратных метрах, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T05:23

2023-07-05T05:23

2023-07-05T05:36

екатеринбург

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась в Екатеринбурге на 300 квадратных метрах, сообщает региональный главк МЧС. "Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание кровли пятиподъездного пятиэтажного жилого дома. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 метров квадратных", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится эвакуация жителей. Для ликвидации возгорания задействованы 14 единиц техники и 41 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС.

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатеринбург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)