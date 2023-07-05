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В Екатеринбурге загорелась крыша пятиэтажного жилого дома - РИА Новости, 05.07.2023
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05:23 05.07.2023 (обновлено: 05:36 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/pozhar-1882278486.html
В Екатеринбурге загорелась крыша пятиэтажного жилого дома
В Екатеринбурге загорелась крыша пятиэтажного жилого дома - РИА Новости, 05.07.2023
В Екатеринбурге загорелась крыша пятиэтажного жилого дома
Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась в Екатеринбурге на 300 квадратных метрах, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T05:23
2023-07-05T05:36
екатеринбург
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась в Екатеринбурге на 300 квадратных метрах, сообщает региональный главк МЧС. "Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание кровли пятиподъездного пятиэтажного жилого дома. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 метров квадратных", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится эвакуация жителей. Для ликвидации возгорания задействованы 14 единиц техники и 41 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС.
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екатеринбург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Екатеринбург, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге загорелась крыша пятиэтажного жилого дома

В Екатеринбурге загорелась крыша пятиэтажного жилого дома на 300 квадратных метрах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась в Екатеринбурге на 300 квадратных метрах, сообщает региональный главк МЧС.
"Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание кровли пятиподъездного пятиэтажного жилого дома. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 метров квадратных", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится эвакуация жителей. Для ликвидации возгорания задействованы 14 единиц техники и 41 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС.
 
ЕкатеринбургПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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