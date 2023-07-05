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Песков переадресовал в правительство вопрос об ограничении экспорта - РИА Новости, 05.07.2023
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12:57 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/peskov-1882341521.html
Песков переадресовал в правительство вопрос об ограничении экспорта
Песков переадресовал в правительство вопрос об ограничении экспорта - РИА Новости, 05.07.2023
Песков переадресовал в правительство вопрос об ограничении экспорта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, планирует ли Россия вводить ограничения на экспорт. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:57
2023-07-05T12:57
экономика
россия
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, планирует ли Россия вводить ограничения на экспорт. "Я не смогу ответить на ваш вопрос, это скорее прерогатива все-таки правительства, поэтому я вам рекомендую туда переадресовать эту тему", - сказал он журналистам на вопрос, не собирается ли Россия ограничивать экспорт, как это сделал Китай. Министерство коммерции Китая сообщило, что с 1 августа 2023 года начнут действовать меры экспортного контроля на галлий и германий, которые используются в том числе при производстве чипов. Позже, во вторник, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что эти действия соответствуют международной практике и не направлены против каких-либо конкретных стран.
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экономика, россия, китай, дмитрий песков
Экономика, Россия, Китай, Дмитрий Песков
Песков переадресовал в правительство вопрос об ограничении экспорта

Песков переадресовал в правительство вопрос о возможном ограничении Россией экспорта

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, планирует ли Россия вводить ограничения на экспорт.
"Я не смогу ответить на ваш вопрос, это скорее прерогатива все-таки правительства, поэтому я вам рекомендую туда переадресовать эту тему", - сказал он журналистам на вопрос, не собирается ли Россия ограничивать экспорт, как это сделал Китай.
Министерство коммерции Китая сообщило, что с 1 августа 2023 года начнут действовать меры экспортного контроля на галлий и германий, которые используются в том числе при производстве чипов. Позже, во вторник, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что эти действия соответствуют международной практике и не направлены против каких-либо конкретных стран.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Россия добровольно сократит экспорт нефти
3 июля, 12:30
 
ЭкономикаРоссияКитайДмитрий Песков
 
 
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