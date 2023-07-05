https://ria.ru/20230705/peskov-1882341521.html
Песков переадресовал в правительство вопрос об ограничении экспорта
Песков переадресовал в правительство вопрос об ограничении экспорта - РИА Новости, 05.07.2023
Песков переадресовал в правительство вопрос об ограничении экспорта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, планирует ли Россия вводить ограничения на экспорт. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:57
2023-07-05T12:57
2023-07-05T12:57
экономика
россия
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, планирует ли Россия вводить ограничения на экспорт. "Я не смогу ответить на ваш вопрос, это скорее прерогатива все-таки правительства, поэтому я вам рекомендую туда переадресовать эту тему", - сказал он журналистам на вопрос, не собирается ли Россия ограничивать экспорт, как это сделал Китай. Министерство коммерции Китая сообщило, что с 1 августа 2023 года начнут действовать меры экспортного контроля на галлий и германий, которые используются в том числе при производстве чипов. Позже, во вторник, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что эти действия соответствуют международной практике и не направлены против каких-либо конкретных стран.
https://ria.ru/20230703/eksport-1881880875.html
россия
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, дмитрий песков
Экономика, Россия, Китай, Дмитрий Песков
Песков переадресовал в правительство вопрос об ограничении экспорта
Песков переадресовал в правительство вопрос о возможном ограничении Россией экспорта