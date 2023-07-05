https://ria.ru/20230705/obstrel-1882471089.html

При украинском обстреле села в Запорожской области погиб мирный житель

При украинском обстреле села в Запорожской области погиб мирный житель - РИА Новости, 05.07.2023

При украинском обстреле села в Запорожской области погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле села Любимовка со стороны украинских боевиков в Запорожской области, рассказал журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T21:50

2023-07-05T21:50

2023-07-05T21:50

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799870349_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_9bc1b360114decc2bdbda0d634cbd2d1.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область) , 5 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле села Любимовка со стороны украинских боевиков в Запорожской области, рассказал журналистам представитель оперативных служб. "Уточненная информация по обстрелу Михайловского района. При обстреле села Любимовка погиб мирный житель. Ориентировочно в 16:55 (МСК) боевики ВСУ совершили артиллерийский обстрел населенного пункта. В гаражном кооперативе на улице Карла Маркса попадание пришлось на мастерскую и емкость с дизельным топливом, из-за чего произошел взрыв с последующим возгоранием. Один человек погиб", - сказал представитель служб.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882293643.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, вооруженные силы украины