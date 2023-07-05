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При украинском обстреле села в Запорожской области погиб мирный житель - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/obstrel-1882471089.html
При украинском обстреле села в Запорожской области погиб мирный житель
При украинском обстреле села в Запорожской области погиб мирный житель - РИА Новости, 05.07.2023
При украинском обстреле села в Запорожской области погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле села Любимовка со стороны украинских боевиков в Запорожской области, рассказал журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T21:50
2023-07-05T21:50
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область) , 5 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле села Любимовка со стороны украинских боевиков в Запорожской области, рассказал журналистам представитель оперативных служб. &quot;Уточненная информация по обстрелу Михайловского района. При обстреле села Любимовка погиб мирный житель. Ориентировочно в 16:55 (МСК) боевики ВСУ совершили артиллерийский обстрел населенного пункта. В гаражном кооперативе на улице Карла Маркса попадание пришлось на мастерскую и емкость с дизельным топливом, из-за чего произошел взрыв с последующим возгоранием. Один человек погиб&quot;, - сказал представитель служб.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882293643.html
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле села в Запорожской области погиб мирный житель

При украинском обстреле села Любимовка в Запорожской области погиб мирный житель

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло в окне жилого дома
Разбитое стекло в окне жилого дома - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло в окне жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область) , 5 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле села Любимовка со стороны украинских боевиков в Запорожской области, рассказал журналистам представитель оперативных служб.
«

"Уточненная информация по обстрелу Михайловского района. При обстреле села Любимовка погиб мирный житель. Ориентировочно в 16:55 (МСК) боевики ВСУ совершили артиллерийский обстрел населенного пункта. В гаражном кооперативе на улице Карла Маркса попадание пришлось на мастерскую и емкость с дизельным топливом, из-за чего произошел взрыв с последующим возгоранием. Один человек погиб", - сказал представитель служб.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.07.2023
Вчера, 16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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