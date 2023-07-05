https://ria.ru/20230705/obstrel-1882417349.html
Украинские войска обстреляли село Верхняя Криница в Запорожской области
Украинские войска обстреляли село Верхняя Криница в Запорожской области - РИА Новости, 05.07.2023
Украинские войска обстреляли село Верхняя Криница в Запорожской области
Украинские военные обстреляли село Верхняя Криница в Запорожской области, ранение получил мирный житель, рассказал журналистам представитель оперативных служб... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:01
2023-07-05T17:01
2023-07-05T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 5 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Верхняя Криница в Запорожской области, ранение получил мирный житель, рассказал журналистам представитель оперативных служб региона. "Боевики террористического киевского режима нанесли огневой удар по селу Верхняя Криница в Васильевском районе. В результате обстрела повреждено частное домовладение на улице Восточной. Ранен его хозяин", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882293643.html
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли село Верхняя Криница в Запорожской области
При украинском обстреле села Верхняя Криница в Запорожской области пострадал мирный житель