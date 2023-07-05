https://ria.ru/20230705/obstrel-1882417349.html

Украинские войска обстреляли село Верхняя Криница в Запорожской области

Украинские войска обстреляли село Верхняя Криница в Запорожской области - РИА Новости, 05.07.2023

Украинские войска обстреляли село Верхняя Криница в Запорожской области

Украинские военные обстреляли село Верхняя Криница в Запорожской области, ранение получил мирный житель, рассказал журналистам представитель оперативных служб... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:01

2023-07-05T17:01

2023-07-05T17:01

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 5 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Верхняя Криница в Запорожской области, ранение получил мирный житель, рассказал журналистам представитель оперативных служб региона. "Боевики террористического киевского режима нанесли огневой удар по селу Верхняя Криница в Васильевском районе. В результате обстрела повреждено частное домовладение на улице Восточной. Ранен его хозяин", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882293643.html

запорожская область

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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины