https://ria.ru/20230705/obstrel-1882279836.html

Украинские войска за ночь выпустили 12 снарядов по Донецку

Украинские войска за ночь выпустили 12 снарядов по Донецку - РИА Новости, 05.07.2023

Украинские войска за ночь выпустили 12 снарядов по Донецку

Украинские войска за ночь выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T05:55

2023-07-05T05:55

2023-07-05T05:55

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

сцкк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска за ночь выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00:20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 05:30 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230705/makeevka-1882271432.html

донецк

петровский район

украина

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донецк, петровский район, сцкк, нато, украина