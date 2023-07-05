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Украинские войска за ночь выпустили 12 снарядов по Донецку
Украинские войска за ночь выпустили 12 снарядов по Донецку - РИА Новости, 05.07.2023
Украинские войска за ночь выпустили 12 снарядов по Донецку
Украинские войска за ночь выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T05:55
2023-07-05T05:55
2023-07-05T05:55
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
сцкк
нато
украина
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска за ночь выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00:20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 05:30 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, петровский район, сцкк, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, СЦКК, НАТО, Украина
Украинские войска за ночь выпустили 12 снарядов по Донецку
ВСУ за ночь выпустили по Донецку 12 снарядов "натовского" калибра