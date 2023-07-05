https://ria.ru/20230705/narkotiki-1882383966.html
В Москве актера Малькова задержали с наркотиками
В Москве актера Малькова задержали с наркотиками - РИА Новости, 05.07.2023
В Москве актера Малькова задержали с наркотиками
В Москве задержали 24-летнего актера Дмитрия Малькова с наркотиками, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:20
2023-07-05T15:20
2023-07-05T15:29
происшествия
москва
красносельский район
россия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Москве задержали 24-летнего актера Дмитрия Малькова с наркотиками, сообщил РИА Новости информированный источник."Малькова задержали в Красносельском районе столицы. У него, предварительно, нашли свыше 100 граммов растительного наркотика. Гражданин под подпиской о невыезде", — сказал источник, не приводя других подробностей.В пресс-службе столичной полиции РИА Новости подтвердили, что в Красносельском районе задержан мужчина 1999 года рождения с наркотиками, но его фамилию не указали.Открыто уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотиков в крупном размере", по ней может грозить до десяти лет заключения.Мальков снимался в сериалах "Чикатило", "ИП Пирогова" и "Алиса не может ждать". Его комментариями РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230531/srok-1875322697.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, красносельский район, россия
Происшествия, Москва, Красносельский район, Россия
В Москве актера Малькова задержали с наркотиками
Источник: в Москве у актера Дмитрия Малькова обнаружили свыше ста граммов наркотика
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Москве задержали 24-летнего актера Дмитрия Малькова с наркотиками, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Малькова задержали в Красносельском районе
столицы. У него, предварительно, нашли свыше 100 граммов растительного наркотика. Гражданин под подпиской о невыезде", — сказал источник, не приводя других подробностей.
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В пресс-службе столичной полиции РИА Новости подтвердили, что в Красносельском районе задержан мужчина 1999 года рождения с наркотиками, но его фамилию не указали.
Открыто уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотиков в крупном размере", по ней может грозить до десяти лет заключения.
Мальков снимался в сериалах "Чикатило", "ИП Пирогова" и "Алиса не может ждать". Его комментариями РИА Новости пока не располагает.
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