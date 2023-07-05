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Порошок, найденный в Белом доме, был в шкафу камеры хранения, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.07.2023
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13:11 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/narkotiki-1882345283.html
Порошок, найденный в Белом доме, был в шкафу камеры хранения, сообщают СМИ
Порошок, найденный в Белом доме, был в шкафу камеры хранения, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.07.2023
Порошок, найденный в Белом доме, был в шкафу камеры хранения, сообщают СМИ
Белый порошок, который ранее был обнаружен в Белом доме сотрудниками Секретной службы США (USSS) и оказался, по предварительным данным, кокаином, находился в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:11
2023-07-05T13:11
в мире
сша
джо байден
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Белый порошок, который ранее был обнаружен в Белом доме сотрудниками Секретной службы США (USSS) и оказался, по предварительным данным, кокаином, находился в шкафу помещения, используемого сотрудниками в качестве камеры хранения, сообщает телеканал CBS News. Ранее представитель Секретной службы Энтони Гульельми отказался назвать конкретное место обнаружения порошка. "Вещество было обнаружено в общей зоне западного крыла, где находится овальный кабинет и офисы некоторых помощников президента и вспомогательного персонала… Вещество было найдено в кладовом помещении в шкафу, который обычно используется сотрудниками и гостями Белого дома для того, чтобы оставлять там мобильные телефоны", - сообщил телеканал со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правоохранительных служб. Согласно заявлению Секретной службы США, она намерена провести проверку на предмет того, как именно вещество попало в западное крыло. Расследование будет включать изучение записей камер наблюдения и журналов учета входа в здание, чтобы определить, кто мог иметь доступ в помещение, где было найдено наркотическое вещество. Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США (USSS), которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. По предварительным данным, найденный порошок оказался кокаином. Ранее газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией.
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в мире, сша, джо байден, хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Хантер Байден
Порошок, найденный в Белом доме, был в шкафу камеры хранения, сообщают СМИ

CBS News: найденный в Белом доме порошок был в шкафу камеры хранения

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Белый порошок, который ранее был обнаружен в Белом доме сотрудниками Секретной службы США (USSS) и оказался, по предварительным данным, кокаином, находился в шкафу помещения, используемого сотрудниками в качестве камеры хранения, сообщает телеканал CBS News.
Ранее представитель Секретной службы Энтони Гульельми отказался назвать конкретное место обнаружения порошка.
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"Вещество было обнаружено в общей зоне западного крыла, где находится овальный кабинет и офисы некоторых помощников президента и вспомогательного персонала… Вещество было найдено в кладовом помещении в шкафу, который обычно используется сотрудниками и гостями Белого дома для того, чтобы оставлять там мобильные телефоны", - сообщил телеканал со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правоохранительных служб.
Согласно заявлению Секретной службы США, она намерена провести проверку на предмет того, как именно вещество попало в западное крыло. Расследование будет включать изучение записей камер наблюдения и журналов учета входа в здание, чтобы определить, кто мог иметь доступ в помещение, где было найдено наркотическое вещество.
Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США (USSS), которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. По предварительным данным, найденный порошок оказался кокаином.
Ранее газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Американские СМИ выложили фото употребления наркотиков сыном Байдена
3 июля, 23:52
 
В миреСШАДжо БайденХантер Байден
 
 
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