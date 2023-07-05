https://ria.ru/20230705/narkotiki-1882345283.html

Порошок, найденный в Белом доме, был в шкафу камеры хранения, сообщают СМИ

Порошок, найденный в Белом доме, был в шкафу камеры хранения, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.07.2023

Порошок, найденный в Белом доме, был в шкафу камеры хранения, сообщают СМИ

Белый порошок, который ранее был обнаружен в Белом доме сотрудниками Секретной службы США (USSS) и оказался, по предварительным данным, кокаином, находился в... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:11

2023-07-05T13:11

2023-07-05T13:11

в мире

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джо байден

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Белый порошок, который ранее был обнаружен в Белом доме сотрудниками Секретной службы США (USSS) и оказался, по предварительным данным, кокаином, находился в шкафу помещения, используемого сотрудниками в качестве камеры хранения, сообщает телеканал CBS News. Ранее представитель Секретной службы Энтони Гульельми отказался назвать конкретное место обнаружения порошка. "Вещество было обнаружено в общей зоне западного крыла, где находится овальный кабинет и офисы некоторых помощников президента и вспомогательного персонала… Вещество было найдено в кладовом помещении в шкафу, который обычно используется сотрудниками и гостями Белого дома для того, чтобы оставлять там мобильные телефоны", - сообщил телеканал со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правоохранительных служб. Согласно заявлению Секретной службы США, она намерена провести проверку на предмет того, как именно вещество попало в западное крыло. Расследование будет включать изучение записей камер наблюдения и журналов учета входа в здание, чтобы определить, кто мог иметь доступ в помещение, где было найдено наркотическое вещество. Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США (USSS), которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. По предварительным данным, найденный порошок оказался кокаином. Ранее газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией.

https://ria.ru/20181115/1532809996.html

https://ria.ru/20230703/biden-1882031397.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, хантер байден