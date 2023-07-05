В Кремле прокомментировали ситуацию с нападением на Милашину и Немова
Песков: поручения по делу о нападении на Милашину и Немова даны, работа ведется
© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, заявил, что все поручения даны и работа ведется.
"Вы видите, что были даны все поручения председателем Следственного комитета и работа сейчас ведется. Давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена, и все действия сейчас предпринимаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не смущает ли Кремль, что до сих пор не было слышно о возбуждении уголовного дела в ситуации с нападением на Милашину и Немова.
Немов и Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан, и как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.
Проверки в связи с нападением на Милашину и Немова проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что злоумышленники пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.