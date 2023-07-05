https://ria.ru/20230705/napadenie-1882337725.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с нападением на Милашину и Немова

В Кремле прокомментировали ситуацию с нападением на Милашину и Немова - РИА Новости, 05.07.2023

В Кремле прокомментировали ситуацию с нападением на Милашину и Немова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, заявил,... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:42

2023-07-05T12:42

2023-07-05T12:46

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

происшествия

дмитрий песков

елена милашина

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, заявил, что все поручения даны и работа ведется."Вы видите, что были даны все поручения председателем Следственного комитета и работа сейчас ведется. Давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена, и все действия сейчас предпринимаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не смущает ли Кремль, что до сих пор не было слышно о возбуждении уголовного дела в ситуации с нападением на Милашину и Немова.Немов и Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан, и как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.Проверки в связи с нападением на Милашину и Немова проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что злоумышленники пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.

https://ria.ru/20230705/milashina-1882302343.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне, происшествия, дмитрий песков, елена милашина, чеченская республика (чечня)