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В Кремле рассказали о ночной встрече Путина и Мишустина - РИА Новости, 05.07.2023
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12:43 05.07.2023 (обновлено: 13:00 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/mishustin-1882337911.html
В Кремле рассказали о ночной встрече Путина и Мишустина
В Кремле рассказали о ночной встрече Путина и Мишустина - РИА Новости, 05.07.2023
В Кремле рассказали о ночной встрече Путина и Мишустина
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин на встрече не обсуждали кадровые вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:43
2023-07-05T13:00
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин на встрече не обсуждали кадровые вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков сообщил, что Путин и Мишустин провели встречу, в ходе которой Мишустин доложил главе государства о весьма благоприятных макроэкономических тенденциях, дал новые данные по темпам развития, по инфляции. Эти данные впечатляют в нынешней ситуации и вселяют оптимизм, отметил Песков."Нет", - сказал Песков на вопрос, не обсуждались ли в ходе встречи Путина и Мишустина какие-то кадровые вопросы.Он отметил, что Путин и Мишустин находятся в ежедневном диалоге, но чаще – по телефону. "Вопросы функционирования кабинетов министров - это такие вопросы, которые касаются ежедневной нашей жизни страны. Естественно это работа и в новых регионах, это все то, о чем идет речь на многих-многих совещаниях, которые вы видите. Кроме того, правительство еще систематизировало, обобщило те самые данные, о которых мы с вами только что говорили. Действительно, далеко не каждый раз мы эти встречи показываем. Конечно же, они в постоянном диалоге, в ежедневном диалоге, но чаще это происходит по телефону, реже происходит во время таких очных встреч", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230524/si-1873810562.html
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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о ночной встрече Путина и Мишустина

Песков: Путин и Мишустин общаются ежедневно, но на встрече не обсуждали кадровые вопросы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин на встрече не обсуждали кадровые вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин и Мишустин провели встречу, в ходе которой Мишустин доложил главе государства о весьма благоприятных макроэкономических тенденциях, дал новые данные по темпам развития, по инфляции. Эти данные впечатляют в нынешней ситуации и вселяют оптимизм, отметил Песков.
"Нет", - сказал Песков на вопрос, не обсуждались ли в ходе встречи Путина и Мишустина какие-то кадровые вопросы.
Он отметил, что Путин и Мишустин находятся в ежедневном диалоге, но чаще – по телефону. "Вопросы функционирования кабинетов министров - это такие вопросы, которые касаются ежедневной нашей жизни страны. Естественно это работа и в новых регионах, это все то, о чем идет речь на многих-многих совещаниях, которые вы видите. Кроме того, правительство еще систематизировало, обобщило те самые данные, о которых мы с вами только что говорили. Действительно, далеко не каждый раз мы эти встречи показываем. Конечно же, они в постоянном диалоге, в ежедневном диалоге, но чаще это происходит по телефону, реже происходит во время таких очных встреч", - сказал Песков.
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