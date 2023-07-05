https://ria.ru/20230705/mishustin-1882337911.html

В Кремле рассказали о ночной встрече Путина и Мишустина

В Кремле рассказали о ночной встрече Путина и Мишустина - РИА Новости, 05.07.2023

В Кремле рассказали о ночной встрече Путина и Мишустина

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин на встрече не обсуждали кадровые вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:43

2023-07-05T12:43

2023-07-05T13:00

политика

россия

михаил мишустин

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин на встрече не обсуждали кадровые вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков сообщил, что Путин и Мишустин провели встречу, в ходе которой Мишустин доложил главе государства о весьма благоприятных макроэкономических тенденциях, дал новые данные по темпам развития, по инфляции. Эти данные впечатляют в нынешней ситуации и вселяют оптимизм, отметил Песков."Нет", - сказал Песков на вопрос, не обсуждались ли в ходе встречи Путина и Мишустина какие-то кадровые вопросы.Он отметил, что Путин и Мишустин находятся в ежедневном диалоге, но чаще – по телефону. "Вопросы функционирования кабинетов министров - это такие вопросы, которые касаются ежедневной нашей жизни страны. Естественно это работа и в новых регионах, это все то, о чем идет речь на многих-многих совещаниях, которые вы видите. Кроме того, правительство еще систематизировало, обобщило те самые данные, о которых мы с вами только что говорили. Действительно, далеко не каждый раз мы эти встречи показываем. Конечно же, они в постоянном диалоге, в ежедневном диалоге, но чаще это происходит по телефону, реже происходит во время таких очных встреч", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230524/si-1873810562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, дмитрий песков