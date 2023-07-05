https://ria.ru/20230705/merzlota-1882393323.html

Совфед одобрил создание системы мониторинга вечной мерзлоты

Совфед одобрил создание системы мониторинга вечной мерзлоты - РИА Новости, 05.07.2023

Совфед одобрил создание системы мониторинга вечной мерзлоты

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о создании системы государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты на базе... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:36

2023-07-05T15:36

2023-07-05T15:36

общество

россия

якутск

владимир путин

евгений григорьев

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о создании системы государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты на базе Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В федеральный закон "Об охране окружающей среды" вводятся такие понятия, как грунты, вечномерзлые грунты, состояние многолетней (вечной) мерзлоты, деградация вечномерзлых грунтов, государственный фоновый мониторинг состояния многолетней (вечной) мерзлоты. Информация о состоянии многолетней (вечной) мерзлоты подлежит размещению органами государственной власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями, которые обладают информацией о состоянии окружающей среды, на официальных сайтах в форме открытых данных, говорится в заключении аграрного комитета СФ. Накануне президент России Владимир Путин во время общения с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, одним из которых является мэр Якутска Евгений Григорьев, отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой, чтобы никакие события, которые возможны в условиях изменения климата, "не застали врасплох".

https://ria.ru/20230704/putin-1882159360.html

https://ria.ru/20230326/merzlota-1860709301.html

россия

якутск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, россия, якутск, владимир путин, евгений григорьев, совет федерации рф