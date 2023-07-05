Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил создание системы мониторинга вечной мерзлоты - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/merzlota-1882393323.html
Совфед одобрил создание системы мониторинга вечной мерзлоты
Совфед одобрил создание системы мониторинга вечной мерзлоты - РИА Новости, 05.07.2023
Совфед одобрил создание системы мониторинга вечной мерзлоты
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о создании системы государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты на базе... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:36
2023-07-05T15:36
общество
россия
якутск
владимир путин
евгений григорьев
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773635214_170:169:1055:667_1920x0_80_0_0_bc8c68aba308e0bc5d31ca70069c5a19.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о создании системы государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты на базе Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В федеральный закон "Об охране окружающей среды" вводятся такие понятия, как грунты, вечномерзлые грунты, состояние многолетней (вечной) мерзлоты, деградация вечномерзлых грунтов, государственный фоновый мониторинг состояния многолетней (вечной) мерзлоты. Информация о состоянии многолетней (вечной) мерзлоты подлежит размещению органами государственной власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями, которые обладают информацией о состоянии окружающей среды, на официальных сайтах в форме открытых данных, говорится в заключении аграрного комитета СФ. Накануне президент России Владимир Путин во время общения с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, одним из которых является мэр Якутска Евгений Григорьев, отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой, чтобы никакие события, которые возможны в условиях изменения климата, "не застали врасплох".
https://ria.ru/20230704/putin-1882159360.html
https://ria.ru/20230326/merzlota-1860709301.html
россия
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773635214_286:119:1042:686_1920x0_80_0_0_104db204bcfa72240b105896bf05de3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, якутск, владимир путин, евгений григорьев, совет федерации рф
Общество, Россия, Якутск, Владимир Путин, Евгений Григорьев, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил создание системы мониторинга вечной мерзлоты

Совет Федерации одобрил закон о создании системы мониторинга вечной мерзлоты

© Фото : Д.О. Сергеев Наблюдательная скважина для измерения температуры многолетнемерзлых пород
Наблюдательная скважина для измерения температуры многолетнемерзлых пород - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : Д.О. Сергеев
Наблюдательная скважина для измерения температуры многолетнемерзлых пород. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о создании системы государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты на базе Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В федеральный закон "Об охране окружающей среды" вводятся такие понятия, как грунты, вечномерзлые грунты, состояние многолетней (вечной) мерзлоты, деградация вечномерзлых грунтов, государственный фоновый мониторинг состояния многолетней (вечной) мерзлоты.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками РАНХиГС в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Путин отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой
4 июля, 14:57
Информация о состоянии многолетней (вечной) мерзлоты подлежит размещению органами государственной власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями, которые обладают информацией о состоянии окружающей среды, на официальных сайтах в форме открытых данных, говорится в заключении аграрного комитета СФ.
Накануне президент России Владимир Путин во время общения с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, одним из которых является мэр Якутска Евгений Григорьев, отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой, чтобы никакие события, которые возможны в условиях изменения климата, "не застали врасплох".
Пленарное заседание по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Эксперт: строительство на мерзлоте требует мониторинга геоизысканий
26 марта, 11:07
 
ОбществоРоссияЯкутскВладимир ПутинЕвгений ГригорьевСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала