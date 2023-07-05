https://ria.ru/20230705/merzlota-1882393323.html
Совфед одобрил создание системы мониторинга вечной мерзлоты
Совфед одобрил создание системы мониторинга вечной мерзлоты - РИА Новости, 05.07.2023
Совфед одобрил создание системы мониторинга вечной мерзлоты
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о создании системы государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты на базе... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:36
2023-07-05T15:36
2023-07-05T15:36
общество
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якутск
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о создании системы государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты на базе Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В федеральный закон "Об охране окружающей среды" вводятся такие понятия, как грунты, вечномерзлые грунты, состояние многолетней (вечной) мерзлоты, деградация вечномерзлых грунтов, государственный фоновый мониторинг состояния многолетней (вечной) мерзлоты. Информация о состоянии многолетней (вечной) мерзлоты подлежит размещению органами государственной власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями, которые обладают информацией о состоянии окружающей среды, на официальных сайтах в форме открытых данных, говорится в заключении аграрного комитета СФ. Накануне президент России Владимир Путин во время общения с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, одним из которых является мэр Якутска Евгений Григорьев, отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой, чтобы никакие события, которые возможны в условиях изменения климата, "не застали врасплох".
https://ria.ru/20230704/putin-1882159360.html
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РИА Новости
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общество, россия, якутск, владимир путин, евгений григорьев, совет федерации рф
Общество, Россия, Якутск, Владимир Путин, Евгений Григорьев, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил создание системы мониторинга вечной мерзлоты
Совет Федерации одобрил закон о создании системы мониторинга вечной мерзлоты
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о создании системы государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты на базе Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В федеральный закон "Об охране окружающей среды" вводятся такие понятия, как грунты, вечномерзлые грунты, состояние многолетней (вечной) мерзлоты, деградация вечномерзлых грунтов, государственный фоновый мониторинг состояния многолетней (вечной) мерзлоты.
Путин отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой
Информация о состоянии многолетней (вечной) мерзлоты подлежит размещению органами государственной власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями, которые обладают информацией о состоянии окружающей среды, на официальных сайтах в форме открытых данных, говорится в заключении аграрного комитета СФ.
Накануне президент России Владимир Путин
во время общения с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, одним из которых является мэр Якутска Евгений Григорьев
, отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой, чтобы никакие события, которые возможны в условиях изменения климата, "не застали врасплох".
Эксперт: строительство на мерзлоте требует мониторинга геоизысканий