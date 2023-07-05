https://ria.ru/20230705/meningokokk-1882428946.html

В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококк

В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококк - РИА Новости, 05.07.2023

В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококк

Роспотребнадзор выявил случаи менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, сообщили в управлении ведомства по... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:47

2023-07-05T17:47

2023-07-05T21:00

происшествия

здоровье - общество

екатеринбург

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ozon

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор выявил случаи менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, сообщили в управлении ведомства по Свердловской области."В связи с регистрацией случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра "Озон" (город Екатеринбург, территория логопарка "Кольцовский") специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий", — говорится в релизе.По состоянию на среду зарегистрировано семь случаев заражения инфекцией."Для людей, получивших посылки из распределительных центров "Озон", риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует", — уточнили в Роспотребнадзоре.Возбудитель менингококковой инфекции не отличается стойкостью — на поверхности картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, он может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, пояснили в ведомстве.Специалисты определили границы очагов заражения по местам проживания и работы инфицированных, выявили контактировавших с ними. Также они поручили усилить дезинфекцию помещений, организовать медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных.В Роспотребнадзоре добавили, что началась профилактическая антибиотикотерапия и вакцинация сотрудников — привито уже более 60 человек.

https://ria.ru/20220518/meningit-1789268459.html

https://ria.ru/20220112/oznob-1767563024.html

екатеринбург

свердловская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ozon