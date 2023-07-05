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В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококк - РИА Новости, 05.07.2023
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17:47 05.07.2023 (обновлено: 21:00 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/meningokokk-1882428946.html
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококк
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококк - РИА Новости, 05.07.2023
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококк
Роспотребнадзор выявил случаи менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, сообщили в управлении ведомства по... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:47
2023-07-05T21:00
происшествия
здоровье - общество
екатеринбург
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ozon
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор выявил случаи менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, сообщили в управлении ведомства по Свердловской области.&quot;В связи с регистрацией случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра &quot;Озон&quot; (город Екатеринбург, территория логопарка &quot;Кольцовский&quot;) специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий&quot;, — говорится в релизе.По состоянию на среду зарегистрировано семь случаев заражения инфекцией."Для людей, получивших посылки из распределительных центров "Озон", риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует", — уточнили в Роспотребнадзоре.Возбудитель менингококковой инфекции не отличается стойкостью — на поверхности картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, он может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, пояснили в ведомстве.Специалисты определили границы очагов заражения по местам проживания и работы инфицированных, выявили контактировавших с ними. Также они поручили усилить дезинфекцию помещений, организовать медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных.В Роспотребнадзоре добавили, что началась профилактическая антибиотикотерапия и вакцинация сотрудников — привито уже более 60 человек.
https://ria.ru/20220518/meningit-1789268459.html
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екатеринбург
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происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ozon
Происшествия, Здоровье - Общество, Екатеринбург, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ozon
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококк

Роспотребнадзор выявил менингит у сотрудников склада Ozon в Екатеринбурге

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина Ozon
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина Ozon - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина Ozon. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор выявил случаи менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, сообщили в управлении ведомства по Свердловской области.
«

"В связи с регистрацией случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра "Озон" (город Екатеринбург, территория логопарка "Кольцовский") специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий", — говорится в релизе.

По состоянию на среду зарегистрировано семь случаев заражения инфекцией.
"Для людей, получивших посылки из распределительных центров "Озон", риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует", — уточнили в Роспотребнадзоре.
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Возбудитель менингококковой инфекции не отличается стойкостью — на поверхности картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, он может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, пояснили в ведомстве.
Специалисты определили границы очагов заражения по местам проживания и работы инфицированных, выявили контактировавших с ними. Также они поручили усилить дезинфекцию помещений, организовать медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных.
В Роспотребнадзоре добавили, что началась профилактическая антибиотикотерапия и вакцинация сотрудников — привито уже более 60 человек.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоЕкатеринбургСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ozon
 
 
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