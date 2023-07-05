https://ria.ru/20230705/lipetsk-1882405382.html
Первая партия новых трамваев прибыла в Липецк
Первая партия новых трамваев прибыла в Липецк - РИА Новости, 05.07.2023
Первая партия новых трамваев прибыла в Липецк
Первая партия новых трамвайных вагонов прибыла в Липецк; всего до конца года в областной центр поступит 26 машин, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:29
2023-07-05T16:29
2023-07-05T16:29
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Первая партия новых трамвайных вагонов прибыла в Липецк; всего до конца года в областной центр поступит 26 машин, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что в городе активно возрождается трамвайное движение, как более экологичное. На маршруты новый транспорт выйдет к концу этого года. Полностью обновить трамвайный парк в Липецке планируют в 2025 году. К этому времени в Липецке будет 46 новых вагонов. По словам Артамонова, трамваи, изготовленные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, отвечают всем современным требованиям. Они приспособлены для малоподвижных пассажиров, низкопольные, оборудованы кондиционерами, видеокамерами, электронными табло, USB-зарядками, точками доступа Wi-Fi, системой автономного хода на случай аварийного обрыва контактного провода. Вагоны рассчитаны на 150 человек. "Модернизация липецкого трамвая – еще один большой шаг в нашей работе по обновлению общественного транспорта, который с каждым годом становится экологичнее и комфортнее", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230704/doroga-1882064668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
ЛИПЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Первая партия новых трамвайных вагонов прибыла в Липецк; всего до конца года в областной центр поступит 26 машин, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в городе активно возрождается трамвайное движение, как более экологичное. На маршруты новый транспорт выйдет к концу этого года. Полностью обновить трамвайный парк в Липецке планируют в 2025 году. К этому времени в Липецке будет 46 новых вагонов.
По словам Артамонова, трамваи, изготовленные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, отвечают всем современным требованиям. Они приспособлены для малоподвижных пассажиров, низкопольные, оборудованы кондиционерами, видеокамерами, электронными табло, USB-зарядками, точками доступа Wi-Fi, системой автономного хода на случай аварийного обрыва контактного провода. Вагоны рассчитаны на 150 человек.
"Модернизация липецкого трамвая – еще один большой шаг в нашей работе по обновлению общественного транспорта, который с каждым годом становится экологичнее и комфортнее", – отметил Артамонов.
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