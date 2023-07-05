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Более 130 тысяч заявлений подано в колледжи через "Госуслуги" - Минцифры - РИА Новости, 05.07.2023
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17:06 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/kolledzh-1882418739.html
Более 130 тысяч заявлений подано в колледжи через "Госуслуги" - Минцифры
Более 130 тысяч заявлений подано в колледжи через "Госуслуги" - Минцифры - РИА Новости, 05.07.2023
Более 130 тысяч заявлений подано в колледжи через "Госуслуги" - Минцифры
Более 130 тысяч заявлений на поступление в колледжи подано через "Госуслуги" с 14 июня по 5 июля, следует из сообщения Минцифры РФ. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:06
2023-07-05T17:06
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 130 тысяч заявлений на поступление в колледжи подано через "Госуслуги" с 14 июня по 5 июля, следует из сообщения Минцифры РФ. "Более 130 тысяч заявлений подали в колледжи через Госуслуги ... Количество заявлений выросло по сравнению с прошлым годом: с 14 июня по 5 июля в 2022 году через сервис подали 28931 заявление, а в 2023 году за это же время - 134 703 заявления", - говорится в сообщении. Уточняется, что при помощи сервиса документы можно подать в 2338 колледжей в 69 регионах страны, в то время, как количество подключившихся учебных заведений постоянно растёт. Все заявления можно отменять и подавать неограниченное количество раз. Специальности, профессии и форму обучения можно выбрать любые, а на заполнение заявления потребуется не более пяти минут, сообщает Минцифры.
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Более 130 тысяч заявлений подано в колледжи через "Госуслуги" - Минцифры

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 130 тысяч заявлений на поступление в колледжи подано через "Госуслуги" с 14 июня по 5 июля, следует из сообщения Минцифры РФ.
"Более 130 тысяч заявлений подали в колледжи через Госуслуги ... Количество заявлений выросло по сравнению с прошлым годом: с 14 июня по 5 июля в 2022 году через сервис подали 28931 заявление, а в 2023 году за это же время - 134 703 заявления", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при помощи сервиса документы можно подать в 2338 колледжей в 69 регионах страны, в то время, как количество подключившихся учебных заведений постоянно растёт.
Все заявления можно отменять и подавать неограниченное количество раз. Специальности, профессии и форму обучения можно выбрать любые, а на заполнение заявления потребуется не более пяти минут, сообщает Минцифры.
 
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